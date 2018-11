Carlsen y Caruana firman sus terceras tablas en el Campeonato del Mundo

La tercera partida del Mundial de ajedrez entre el retador Fabiano Caruana y el campeón defensor Magnus Carlsen volvió a finalizar en tablas, aunque el duelo de hoy en Londres tuvo mucho menos emoción que los dos anteriores.

Después de que Carlsen dominara el primer cruce pero no lo pudiera definir tras siete horas de batalla y Caruana tuviese ventajas en la segunda partida pero también se tuviera que conformar con las tablas, hoy disputaron un encuentro mucho más parejo, hasta que repartieron el punto tras 49 movimientos.

El retador estadounidense tuvo una ligera ventaja tras la apertura siciliana, pero el campeón noruego pudo neutralizarla para emparejar el desarrollo. Sobre el final, con un peón de ventaja intentó un ataque que Caruana neutralizó sin problemas para que luego sellaran las terceras tablas en tres partidas.

Igualados con tanteador 1,5 – 1,5, la cuarta partida se desarrollará mañana, con Carlsen abriendo con piezas blancas.

El duelo entre el vigente campeón y el retador es a 12 partidas y quien alcance 6,5 puntos será proclamado vencedor. En caso de igualdad 6-6, entonces se deberá jugar un desempate. El vencedor del enfrentamiento se llevará un millón de dólares.

(Información de DPA)

CARUANA-CARLSEN Campeonato del Mundo, 3ª partida.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.Axc6 dxc6 5.d3 Ag7 6.0-0 [Caruana optó en la primera partida por 6.h3 y quedó, no como consecuencia de este movimiento, peor en la apertura] 6…Dc7 [Una jugada no empleada entre jugadores de superélite; lo normal es 6…Cf6 ó 6…e5] 7.Te1 e5 8.a3 Cf6 9.b4 0-0 [Novedad] 10.Cbd2 Ag411.h3 Axf3 12.Cxf3 cxb4 13.axb4 a5 14.bxa5 [Parecía interesante 14.Txa5 Txa5 15.bxa5 Dxa5 16.Ad2 Dc7 17.Da1 Cd7 18.Ae3] 14…Txa5 15.Ad2 Taa8 16.Db1 Cd7 17.Db4 Tfe8 18.Ac3 b5 19.Txa8 Txa8 20.Ta1 Txa1+ 21.Axa1 Da7 22.Ac3 Da2 23.Db2 [Caruana no quiere aventuras con 23.De7 y elige esta línea que termina de simplificar la posición] 23…Dxb2 24.Axb2 f6 25.Rf1 Rf7 26.Re2 Cc5 27.Ac3 Ce6 28.g3 Af8 29.Cd2 Cg5 30.h4 Ce6 31.Cb3 [El final está totalmente igualada y los dos contendientes prosiguen la partida por su espíritu combativo] 31…h5 32.Ad2 Ad6 33.c3 c5 34.Ae3 Re7 35.Rd1 Rd7 36.Rc2 f5 37.Rd1 fxe4 38.dxe4 c4 39.Cd2 Cc5 40.Axc5 Axc5 41.Re2 Rc6 42.Cf1 b4 43.cxb4 Axb4 44.Ce3 Rc5 45.f4 exf4 46.gxf4 Aa5 47.f5 gxf5 48.Cxc4 Rxc4 49.exf5, tablas. (0,5-0,5). Las negras no pueden ganar el final porque la casilla de coronación del peón es diferente de la de su alfil y las blancas no podrían desalojar al rey contrario (rey ahogado). (Análisis de Marca)