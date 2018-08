La NASA nombra asteroide en homenaje a Aretha Franklin

La NASA rinde homenaje a la memoria de la fallecida cantante estadounidense Aretha Franklin nombrando un asteroide en su honor, según ha informado la agencia espacial en su cuenta de Twitter.

“Think” de Aretha Franklin fue la canción de la tripulación para despertar en el segundo día de la misión del transbordador espacial STS-90.

La leyenda del soul, el R&B y el gospel murió este jueves en Detroit a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas.

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT

— NASA (@NASA) 16 de agosto de 2018