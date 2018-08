Muro fronterizo de Donald Trump desperdiciará millones de dólares, según informe oficial

La administración Trump podría desperdiciar millones de dólares, y generar considerables gastos no previstos en la construcción del muro que promueve la Casa Blanca, por no tomar en cuenta factores claves como las variaciones del terreno y la propiedad de tierras en la frontera sudoeste de Estados Unidos con México, advierte un informe oficial.

Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos refiere que la agencia responsable por la construcción del muro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), no previó el costo de la obra por segmentos de la frontera, que puede variar por factores como la topografía y la propiedad de los terrenos.

Igualmente, la CBP habría seleccionado los sitios para colocar barreras sin tomar en cuenta si son realmente necesarios para prevenir cruces ilegales de la frontera.

“Sin una evaluación de costos, como corresponde según las principales prácticas para la toma de decisiones de capital, la CBP no cuenta con la información suficiente para dar prioridad a ciertos sitios a fin de hacer uso de sus recursos de la forma más rentable”, advierte el informe, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

En octubre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional presentó varios prototipos del muro fronterizo con México, un primer paso para construir la estructura planeada por Trump, que se extendería por más de tres mil 200 kilómetros y exigiría fondos aún no destinados por el Congreso, además de plantear problemas como el de la expropiación o confiscación de tierras en las áreas donde se levantaría la obra, con un costo estimado de 25 mil millones de dólares.

Meses atrás, el comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes votó a favor de una medida que destinaría diez mil millones de dólares a la construcción, pero los senadores demócratas aseguraron que bloquearían cualquier esfuerzo presupuestario para el muro.

En julio pasado, el presidente llegó a amenazar con cerrar el gobierno si los demócratas no apoyaban su política migratoria y su plan de construir el muro.

Ahora, el informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos advierte que el Departamento de Seguridad Nacional “enfrenta un mayor riesgo de que el Programa del Sistema de Muro Fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado o no funcione completamente como se esperaba”.

Bennie Thompson, representante demócrata por Misisipi y miembro del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes, comentó que “el informe expone lo que hemos sospechado que pasaría durante más de un año. El gobierno de Trump, obsesionado con las promesas de campaña sin importar el costo ni las consecuencias, está acelerando la construcción del muro fronterizo totalmente innecesario del presidente”.

Filemón Vela, representante demócrata por Texas, quien solicitó el informe junto a Thompson, afirmó: “El informe demuestra lo que ya sabíamos: el gobierno de Trump no sopesó en absoluto la construcción de este muro más allá de cómo se vería en las noticias”.

Trump, que hizo del muro fronterizo una de sus banderas en la campaña electoral, firmó poco después de asumir la presidencia una orden ejecutiva que establecía la construcción de la estructura.

(Con información de The New York Times)