Cepeda comenzará la Serie Nacional con Sancti Spíritus

Al momento de conformarse el equipo de Sancti Spiritus para la Serie Nacional, la máxima dirección del béisbol en Cuba anunciaba una posible contratación de Frederich Cepeda Cruz para el equipo Toros de Tijuana de México.

Mas en las últimas horas, Cepeda cambió de maletines y se puso el mismo traje que viste hace 20 campañas con Sancti Spiritus. También cambiaron sus perspectivas personales y colectivas. Tiene cercanos los 300 jonrones de por vida, los dos mil hits y el sueño de clasificación de los Gallos.

“Comienzo a jugar la Serie Nacional con mi equipo de Sancti Spiritus. Lo del contrato se conversó conmigo y con la Federación Cubana, pero no se hizo nada oficial con la parte mexicana, me informaron que antes del seis de agosto tenía que firmar el contrato, vine de los Centroamericanos y no se me hizo ninguna notificación.”

¿Cómo enfrentas entonces esta serie con este cambio?

“Siempre estoy pensando en lo que me toca acá en Cuba, porque los contratos puede que se den y puede que no, hay muchos caminos que se tienen que recorrer para lograr una contratación y esas cosas no están en mis manos. Lo mío es solo jugar. Ahora lo primero es tratar de ayudar al equipo para que salga adelante, tratar de clasificar, este es un deporte colectivo y mientras el equipo ande bien, todo lo demás anda bien, tengo marcas que puedo llegar: los 300 jonrones, los dos mil hits, pero son cosas que no se piensan ahora porque el camino es largo.”

Con la ausencia de Eriel todo el peso del liderazgo te cae encima

“Es lamentable, Eriel decidió retirarse y el equipo perdió a un gran bateador, un gran jugador, pero los muchachos nuevos tienen que meterse en la mente que pueden hacerlo, que un día tampoco va a estar Cepeda, Mendoza o Peña y ellos son los que tienen que llevar las cosas hacia delante, si mañana me fuera para una contratación, como otras veces, tiene que seguir el equipo, es decir el peso cae cuando eres capaz de llevar un liderazgo, de hacer una carrera y tener resultados, es que sientes el peso, pero no me preocupa, lo mío es hacer el trabajo y mantenerme saludable para salir adelante.”

Vuelves a empatar una campaña con otra. ¿No sientes ese peso?

“Siempre digo que cuando hay trabajo es bueno, a mí me gusta entrenar y jugar el béisbol y realmente de como tú lo enfrentes, como lo enfoques es de la manera en que lo vas a llevar, no veo como un peso, ni la Serie que pasó, ni los Centroamericanos, ni los juegos extras con diferentes equipos.

¿Y cómo lo sobrellevas con 38 años?

“Está en la mente, mientras tengas el mismo deseo del principio y yo tengo los mismos deseos de cuando tenía 15-18 años, por eso siempre hay porqué luchar.”

¿Hablamos de Barranquilla donde otra vez no cumplieron?

“No diría que no se cumplió, sucede que siempre se hace un compromiso, se hacen pronósticos para coger el oro, eso es bueno, pero tienes que pensar que todos los equipos se preparan, fue un campeonato diferente, atípico, la Serie del Caribe que se ganó llegamos con tres derrotas, ganamos el juego que hacía falta y sacamos a Puerto Rico de la competencia en la semifinal, ahora simplemente no ganamos los juegos que hacían falta en un torneo de todos contra todos, no hubo buen destaque ofensivo, y realmente cuando hizo falta lograr la clasificación para los Panamericanos, nos concentramos y nos salieron las cosas un poco mejor. Ese es el béisbol, sabemos que el pueblo siempre espera el oro, pero se debe apoyar siempre que te aplaudan cuando estés arriba y que te ayuden cuando estés debajo.”

Demasiadas derrotas ¿cansancio tras la Serie Especial?

“Respetamos todos los criterios, pero solo los atletas y la dirección sabemos lo que hicimos, lo que entrenamos y nos preparamos, pero el resultado cambia todo, si se llega a ganar quizás ni se habla de la serie, hay cosas que se pueden mejorar, pero no me toca a mí, soy una atleta que esta para jugar.”

Tú mismo no tuviste un buen torneo

“No tuve un buen torneo ofensivo como uno siempre espera, tuvimos un entrenamiento largo, un campeonato largo, con altas y, bajas y en ese momento me toco una baja, no justifico nada, pero me sentía bien, comencé conectando buenos batazos, quizás el estadio no me acompañó por la manera en que salieron los batazos, pero tuve la oportunidad de mantenerme jugando y dar un batazo en un momento que hacía falta. Se comentó que hicieron un estadio nuevo, pero viraron la dirección del terreno para buscar un poco menos de bateo por la brisa como brota, realmente lo lograron, la bola camina para un solo lado para el jardín derecho y hay que darle de línea como salió el batazo mío.”

Pero el nivel del torneo no era el más alto…

“Los equipos se prepararon bien, asistieron excelentes peloteros, ya te expliqué lo del sistema, perdido el oro, al menos luchamos la plata y le dimos un poco de colorido, al menos para quienes aman el béisbol se pierda o se gane.”

¿Hacia dónde miras ahora? ¿Tu mirada llega hasta Japón 2020?

“Lo inmediato es hacer lo mejor que pueda con los Gallos, si voy a México trataré de hacer también lo mejor, siempre pensando que soy espirituano y que mi carrera ha sido aquí en Cuba. Y claro que miro a Japón. Desde el Segundo Clásico algunos me han dicho: ya tú no juegas más, ni harás equipo nacional, lo mismo cuando regresé de Japón, siempre les dije: están equivocados. Ya no soy miembro de la escuela nacional de béisbol, pero voy a seguir esforzándome y a seguir jugando, mientras me sienta saludable y hasta que logre convencer a alguien más de que puedo estar en el equipo nacional”.

