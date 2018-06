Mohamed Salah ironiza: “Está bien cuando quien te hace llorar, luego te hace reír”

Indiscutiblemente, es uno de los hombres de la temporada. Por su explosión futbolística, su zurda, su velocidad, sus goles, muchos de museo, que le han situado en el top ten de jugadores en el mundo. También por sus lágrimas en Kiev, que conmovieron al mundo.

Ahora, casi dos semanas después, con el dolor mental y físico reposado, Mohamed Salah (Nagrig, 1992), que ha estado recuperándose en Benicassim con un fisio español, revela esas sensaciones que tanto le costará olvidar. También para dar su opinión sobre las palabras de Ramos, en las que señaló que se podía haber infiltrado para seguir jugando.

La entrevista, realizada en dos partes, antes y después de la final, es la primera en la que Salah explica su sentir sobre la acción con Sergio que tanto ha dado que hablar. Pero no sólo eso. La ambición de Egipto, su objetivo personal, el juego de España…

¿Cómo está de su lesión? ¿Llegará al primer partido?

Ahora estoy mejor. Tengo esperanza en poder jugar el primer partido contra Uruguay, pero eso dependerá de cómo me sienta cuando se vaya acercando el estreno.

La lesión en Kiev, el tener que irse del campo en toda una final de la Champions… ¿Ha sido su peor momento en su carrera?

Sí, lo fue.

Finalmente le veremos en Rusia, ¿pero llegó a temer en algún momento por su participación en el Mundial?

Cuando caí al suelo, tuve una mezcla de dolor físico y mucha preocupación, también enfado y tristeza por no poder continuar jugando la final de la Champions League. Momentos después, también pensé sobre la posibilidad de perderme el Mundial y eso fue un pensamiento devastador.

Mucho se ha dicho sobre su caída con Sergio Ramos. ¿Cree que fue un lance normal del juego?

No lo sé. ¿Quizá?

Sergio Ramos declaró hace días: “Viendo la jugada bien él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de hecho se lesiona el otro brazo”. ¿Qué le parece?

Es gracioso…

También apuntó Ramos que “si se hubiera infiltrado podría incluso haber jugado la segunda parte”. ¿Está de acuerdo?

[Ríe] Mi comentario es que siempre está bien cuando quien te ha hecho primero llorar, después te haga reír. ¿Quizás podría decirme también si voy a estar listo para el Mundial?

Sergio sí que le mandó un mensaje…

Me mandó un mensaje, pero yo nunca le dije que estuviera “bien”.

Hablemos del Mundial. ¿Cómo puede explicar a un europeo lo que significa para Egipto clasificarse para Rusia?

Es la primera vez en 28 años que nos clasificamos… No era algo normal porque hemos ganado siete veces la Copa de África, y fuimos campeones en 2006, 2008 y 2010… Era algo habitual ganar la Copa de África, pero no nos clasificábamos para el Mundial. Y era algo que todos decíamos: ‘wow, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo’. No lo habíamos logrado desde hace mucho tiempo y fue algo muy especial. Quizás como para España ganar el Mundial…

¿Cuál es el objetivo de Egipto en el Mundial?

Creo que tenemos un gran equipo y un gran entrenador [Héctor Cúper], queremos clasificarnos para la siguiente ronda y hacerlo bien en la Copa del mundo.

¿Y su objetivo personal?

Simplemente ayudar al equipo a clasificarnos, marcar goles, pero principalmente tratar de ayudar al equipo a hacerlo mejor en los partidos.

¿Cuáles son los puntos fuertes de su selección?

Es difícil de decir. Pero creo que nuestro grupo. Jugamos de distinta manera con Héctor Cúper que con nuestro anterior seleccionador [Shawky Gharib]. Somos fuertes como grupo, todos tenemos el mismo objetivo, ayudar al equipo a ganar el partido, eso es lo más importante, pero no puedo decir sólo un punto fuerte. El principal es que jugamos juntos.

¿Es tan duro Héctor Cúper como dicen?

[Ríe]. Tiene una gran experiencia, es un buen entrenador, nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento. No es duro, creo que es un buen seleccionador, un buen hombre. Todos nos ayudamos mutuamente.

¿En qué aspectos futbolísticos le ha mejorado Cúper?

Tácticamente. Me ha ayudado a defender mejor, pero él también encuentra el modo de ponérmelo más fácil para atacar. Creo que he mejorado con él.

¿Sentirá presión por parte de su afición, que es muy pasional, por hacer un buen papel en Rusia?

La presión era clasificarnos para el Mundial. Por supuesto que alguno ahora puede decir ‘vale, nos hemos clasificado, ya está’. Pero para mí no es así, queremos hacer historia, lograr algo diferente. En mi cabeza la presión es lograr algo distinto a lo que hemos hecho. No simplemente ir allí, tres partidos y muchas gracias. Eso no pasa por mi cabeza.

¿Firma un cruce en octavos con España [la selección se mediría con un rival del grupo A: Rusia, Egipto, Uruguay o Arabia Saudí]?

Podría ser, España o Portugal. Ojalá, ojalá, tienen un gran equipo y sería difícil jugar contra ellos. Pero nunca sabes lo que puede pasar.

¿Qué es lo que más le gusta de la selección española? ¿Tiene predilección por algún jugador?

He jugado con Diego Costa y Azpilicueta en el Chelsea (2013-15), con Alberto Moreno [no convocado] en el Liverpool… Tiene algunos jugadores top. No puedo decir uno solo, pero me gusta mucho Costa, cuando jugué con él fue increíble. Como hombre es top top top, y como futbolista es muy bueno.

¿Cuál es su primer recuerdo de un Mundial?

Creo que el primero que recuerdo es el del Mundial 2002. No te podría decir exactamente un encuentro, pero sí que veía los partidos desde mi casa en mi pueblo. Lo ganó Brasil. ¿2-1? No, 2-0, los dos goles de Ronaldo.

(Tomado de Marca)