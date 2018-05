La opinión del lector: El neurocirojano de guardia el fatídico 18 de mayo

Hola:

Soy el Dr. Rosney Jesús Valdés Cuesta, neurocirujano del Hospital Calixto García y quien estuve a cargo de la guardia de éste servicio el fatídico pasado viernes 18.

Por este medio me gustaría primeramente transmitir mis más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y también deseo agradecer a todos aquellos que pusimos nuestro granito de arena para rescatar y salvaguardar las vidas de estas 3 jóvenes, sobrevivientes al desastre aéreo; tanto desde los más humildes trabajadores hasta nuestros más altos dirigentes, quienes se han mantenido preocupados y ocupados en todo instante sobre el progreso y bienestar de las pacientes, sus familiares y el personal que les asiste; también a todos aquellos que sin tener responsabilidad laboral, sino simplemente la solidaridad humana y de hermandad, también han estado colaborando y en especial a todos los que han aportado sus donaciones de sangre, ya que son muy necesarias, principalmente los grupos O negativo y O positivo.

Y no puede faltar el agradecimiento a los medio de prensa ecos de la verdad, pues me duele ver como existe quienes trafican con el dolor y en vez de dar aliento, solo diseminan mentiras; estuve voluntariamente hasta ayer 19 a las 8:30 pm, en el hospital, más de 24 horas de tensión, muchas de las cuales fueron en el salón de operaciones, participando en todas las intervenciones neuroquirúrgicas, con el inmenso apoyo de todo el servicio del hospital y al retornar a mi hogar me entero de que la prensa amarillista daba por muertas a quien aún manteníamos con vida.

Por favor, mantengamos nuestra ayuda física y espiritual a todos los familiares y víctimas de este lamentable accidente, tanto con nuestras oraciones, como dándoles una palabra de aliento, consuelo o un simple abrazo, si tenemos cerca a alguno de los dolientes.

(Opinión recibida en los comentarios de Cubadebate)

NR: Gracias doctor por compartir con nuestros lectores su testimonio de estos terribles momentos, pero sobre todo por su entrega de todos los días.