Nuevo “ciclón bomba” en EEUU afectará a 80 millones de personas

Una poderosa tormenta azota desde este viernes la región noreste de Estados Unidos con rachas de viento huracanadas de hasta 110 kilómetros por hora, con influencia de fuertes lluvias y nevadas. Este segundo “ciclón bomba” del año afectará a su paso a 80 millones de personas.

La tempestad, que cubre una zona que abarca desde Carolina del Sur hasta Maine, se está desplazando con lentitud. Esto provoca que el castigo del viento sea mayor y obligó a cancelar más de dos mil 400 vuelos.

El asalto, que empezó a tomar cuerpo la pasada noche, durará hasta bien entrada la madrugada del sábado. Cientos de vuelos tuvieron que ser cancelados porque los aeropuertos locales están prácticamente cerrados.

“Es una tormenta que debe tenerse muy en serio”, advierte el Servicio Nacional de Meteorología en su cuenta en las redes sociales, “es muy peligrosa”. Este tipo de eventos meteorológicos se producen cuando la presión atmosférica se desploma 24 milibares en menos de 24 horas.

Estados Unidos ha sufrido una brusca caída de la presión atmosférica en 24 horas – 24 milibares, aproximadamente – que la noche de este viernes se podría traducir en una ciclogénesis explosiva, según el portal especializado estadounidense AccuWeather.

Los efectos mayores se sentirán en las zonas costeras de Long Island, Nueva Jersey y la zona de Boston, por eso se advierte a los residentes que deben estar preparados por si tuvieran que realizarse evacuaciones por la crecida de las aguas.

Un cataclismo natural de esta índole ya azotó ese país en los primeros días de este año y provocó una tormenta que congeló su costa este con nevadas, vientos huracanados e inundaciones costeras que alteraron el funcionamiento normal de los transportes.

This nor’easter is officially a ‘bomb cyclone’ and it continues to strengthen. It dropped 30 millibars in 24 hours.

— CNN Weather Center (@CNNweather) 2 de marzo de 2018