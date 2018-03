“Responderé al pueblo”, dice joven delegado de circunscripción en Cuba

Para el joven Uvaldo Espinosa Morell, de Ciego de Ávila, ser delegado de circunscripción constituye una tarea fuerte pero no imposible de realizarla y con éxito, porque si quienes lo eligieron confiaron en su desempeño, él les corresponderá de la mejor forma.

Uvaldito, como todos lo conocen en el barrio donde vive, del municipio de Majagua, estudia el quinto año de la carrera Ingeniería Civil en la Universidad avileña Máximo Gómez Báez, y desde noviembre último es el representante de los vecinos de la circunscripción número Tres de la localidad.

Como dirigente universitario estoy acostumbrado a lidiar con los problemas propios del ambiente estudiantil, que en nada se parecen a los de los electores en la comunidad, bien diversa en su composición, pero a todos escucho y busco la manera de dar las mejores respuestas y soluciones, manifestó a la Agencia Cubana de Noticias.

Todavía existen personas que confunden nuestra función, la cual es ejercer el poder estatal en la Asamblea Municipal del Poder Popular, y no administrar ni distribuir nada, por eso me preparo bien y mantengo un diálogo abierto con mis vecinos, dijo este majagüense, quien es cadete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Nunca me han gustado las comparaciones, pero si alguien no recuerda el otro sistema de gobierno que existía en Cuba antes de 1959, yo demuestro, con ejemplos, que este, el nuestro, es el que vale y es uno de los más democráticos que existen porque a mí me nominó el pueblo, no campañas políticas, comentó.

Es un honor que la Asamblea Municipal confíe en los criterios de sus jóvenes y entre ellos yo, con sólo 23 años, para la toma de decisiones, pero, además, de darme la responsabilidad de ser el vicepresidente del Consejo Popular de la cabecera municipal y de la comisión que atiende el programa alimentario y los servicios.

Cuando me gradúe no pienso pedir una sustitución de mi responsabilidad, será un reto porque estaré a pie de obra, pero los días de atención a los electores son los sábados y si ocurriera algún imprevisto las puertas de mi casa están abiertas todo el tiempo, argumentó el joven.

Buscaré alternativas para esa problemática, pues si el pueblo pensó en mi para representarlo, no debo defraudarlo, añadió Uvaldo, quien desde hace cuatro años forma parte del contingente pedagógico Conrado Benítez, una de las vías en la provincia para suplir la necesidad de docentes.

(Con información de ACN)