Rusia de nuevo entre el doping y la incertidumbre

La delegación de Rusia confirmó este martes el positivo por dopaje de Aleksandr Krushelnitsky, medallista de bronce en el doble mixto de Curling en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, aunque no descartó la posibilidad de una manipulación de las muestras para mantener la suspensión de su país adoptada por el Comité Olímpico Internacional.

De acuerdo a un comunicado difundido en las últimas horas por la comitiva rusa y citado por todas las agencias de prensa encargadas de cubrir el evento, la muestra B —destinada a repetir el test luego de un primer resultado positivo— también arrojó la presencia de Meldonium en el organismo de su deportista.

Al respecto, el Ministro de Deportes de Rusia, Pável Kolobkov, reconoció a la agencia TASS que el positivo representa un fallo, pero insistió en la imposibilidad de tomar Meldonium de forma premeditada. “Es obvio que en este caso particular, el atleta no pudo haber usado intencionalmente una sustancia prohibida, simplemente no tiene ningún sentido”, aseguró.

Mientras tanto, de acuerdo a un reporte publicado por la agencia Reuters, la delegación olímpica rusa aseguró que no podía explicar cómo la sustancia terminó en el cuerpo de su deportista, pero confirmó la apertura de una minuciosa investigación sobre lo ocurrido. Según dijo la comitiva, la pesquisa se desarrollará en el marco de la legislación penal de Rusia para determinar todas las circunstancias del caso e intentar descubrir la causa del positivo, ya sea como una provocación o incluso producto de “un compañero de equipo del afectado”.

“Compartimos y apoyamos completamente la posición del Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje en términos de tolerancia cero para el dopaje y estamos tomando todas las medidas necesarias para que los culpables sean los más responsables posible”, dice la nota divulgada desde Pyeongchang por la directiva rusa.

De momento, el Tribunal Mundial Antidopaje anunció la sesión preliminar sobre el caso de Krushelnitsky para el próximo 22 de febrero, una fecha decisiva no solo para la primera medalla olímpica ganada por Rusia en el Curling, sino también para la reincorporación plena de la nación al Comité Olímpico Internacional.

¿Doping falso o intencional?

Entre el revuelo mediático causado por la noticia del segundo caso de dopaje comprobado en Pyeongchang y el inicio de las investigaciones, ha llamado la atención las sospechas de Rusia sobre un posible caso de manipulación de las muestras o de dopaje no intencional de su deportista.

Desde que este 19 de febrero se dio la noticia del positivo en la prueba A, la delegación del país euroasiático denunció la posibilidad de que ese resultado sea producto de una acción premeditada para acusar a su país de no respetar el juego limpio.

Según una nota divulgada por la delegación, Krushelnitsky había dado negativo en todas las pruebas antidoping previas a los olímpicos de invierno, incluyendo una efectuada el pasado 22 de enero, a menos de un mes del inicio de las competencias. “De esta forma, no se confirma el hecho del consumo consciente y sistemático de sustancias prohibidas”, aclara el comunicado.

Asimismo, otros reportes de prensa dan cuenta de la negativa del deportista sobre el consumo de sustancias estimulantes. De acuerdo a una declaración publicada en el sitio web oficial de la Federación Rusa de Curling, el atleta lamenta que “una victoria histórica de Rusia se haya convertido en el centro de un escándalo de dopaje, que da un golpe a nuestro deporte y al deporte ruso en general”. Asimismo, solicitó “como más que nadie una investigación rápida sobre el asunto”, porque ese resultado significa un golpe para su reputación.

“Estoy dispuesto a declarar abiertamente que nunca he usado sustancias prohibidas ni ningún otro medio injusto en competiciones deportivas desde que participé en deportes. Estoy categóricamente en contra del dopaje y siempre he intentado hacer todo lo posible para garantizar la observancia de todas las reglas”, dijo.

De acuerdo a las autoridades rusas, entre las que destacan el Ministro de Deportes Pável Kolobkov, y el propio entrenador del atleta, Sergei Belanov, las sospechas sobre una manipulación de las muestras radican en que el Meldonium no produce ningún beneficio dentro de un deporte como el Curling. “Es estúpido, y Alexander no es estúpido. No hay ninguna ventaja en usar ese producto, y no creo que un hombre joven opte por tomar el riesgo de usar una sustancia dopante conocida desde hace dos años”, puntualizó Belanov.

Otro de los argumentos que manejan las autoridades para desmentir el dopaje intencional se basa en que ese producto fue inscrito en la lista de sustancias prohibidas en enero de 2016 y los atletas que lo emplean lo hacen buscando mejorar la resistencia. Sin embargo —alegan— el Curling requiere manos firmes y concentración en lugar de grandes aptitudes físicas.

Rusia llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno luego que el Comité Olímpico Internacional levantara parcialmente una sanción contra sus deportistas y les permitiera asistir con algunas condiciones. Ahora este nuevo escándalo pone en tela de juicio la limpieza del Comité Olímpico Ruso y renace acusaciones de sostener un programa de dopaje masivo y realizar trampas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

De hecho, la participación de la nación euroasiática en Pyeongchang inició matizada por la negativa del Panel de Revisión de Invitaciones de aceptar otros 15 representantes rusos en la cita actual, alegando que muchos de ellos no demuestran un historial limpio, sobre todo luego de su participación en Sochi.

Los XXIII Juegos Olímpicos de Invierno se disputan del 9 al 25 de este mes en la ciudad surcoreana de Pyeongchang y en ellos hasta el momento la delegación rusa cuenta con 11 medallas, repartidas en tres subtítulos y ocho bronces.