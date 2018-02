Ante la prensa: Dos héroes y un director

Zapopan, Guadalajara.- A la tradicional rueda de prensa al término de cada partido de la Serie Caribe acudieron Alaín Sánchez y Frederich Cepeda, dos héroes la de victoria de los Alazanes de Granma frente a los Tomateros de Culiacán, así como su mentor, Carlos Martí, quien por cierto continúa pasando por un fuerte estado gripal.

La primera valoración sintética del encuentro la dio el propio timonel en breves palabras, que parecieron hacerlo olvidar el malestar físico. “Muy contento con el resultado del juego porque estuvimos debajo casi todo el tiempo, pero en los momentos decisivos el equipo supo hacer las carreras para definir el encuentro. Nos sentimos también bien porque era un partido contra el equipo local, que ha venido jugando bien desde sus play off.

Ante la pregunta acerca de la utilización del cerrador Raidel Martínez tras primer out en el nuevo inning en lugar de abrir esa entrada con él ya en la lomita, el experimentado entrenador explicó con lujo de detalles su decisión en el noveno episodio.

“Consideramos que Alaín estaba pitcheando casi perfecto y por eso lo dejamos. Además, para ser sincero, el primer bateador le dio roletazo a primera base por lo que no entendíamos que hacía falta un cerrador si él estaba dominando al contrario.

“Lo que sucedió, si analizamos realmente el batazo de Roberson cuando pasó al jardín derecho es que falló la defensa, que nuestro inicialista no jugó el buen papel que merecía la conexión. Y ese debía ser el primer out del inning. Quizás me hubiera equivocado, pero pensábamos que él podía haber trabajado completo”, aseguró con confianza.

Sobre el estado de salud de Alfredo Despaigne el timonel de los Alazanes explicó que en el partido contra México tenía puesta una venda en el pie afectado. “Sin embargo, él me dijo que si necesitaba podía ponerlo a jugar, aunque fuera de designado o emergente. Ahora nos tocan dos días de descanso que veremos a ver si para el lunes está listo y se siente mejor”.

Otro que llamó la atención de los periodistas fue el derecho Alaín Sánchez, con una labor de cinco entradas en el que apenas dejó en cuatro hits y una carrera a los ansiosos mexicanos.

“Es cierto que terminé siendo el más valioso de los play off en Cuba, pero no aspiro a nada personal aquí, sino a la victoria de Granma y de Cuba. Basé mi pitcheo en las mismas herramientas que me impuse en la final contra Las Tunas: mucho control y mezclar mi recta con los lanzamiento de rompimiento. Ahí fue donde obtuve la victoria”.

Finalmente, Cepeda, uno de los peloteros más mediáticos del certamen, por haber sido el MVP en el 2015 y reunir en su aval más de 20 torneos del alto nivel con el equipo Cuba, accedió a contestar tres rectas: ¿Qué le parece esta selección de Alazanes respecto a la que defendió con Vegueros de Pinar? ¿Cómo valora su ascenso al cuarto turno, posición privilegiada para Despaigne desde hace mucho rato? y ¿Qué equipos ve con más condiciones para aspirar con Cuba al título de la Serie?

“No me gusta comparar los equipos y las épocas porque siempre son diferentes los matices. El del 2015 fue un gran conjunto y quedó campeón, pero este es otro muy bueno y también tiene todas las condiciones para hacerlo, pues hemos tenido una preparación excelente.

“He enfrentado varias veces el turno de cuarto bate, tanto en mi provincia Sancti Spíritus como en la selección nacional, donde llevo muchos años. Cuando supe que lo volvería a hacer no me preocupé, pues independientemente del turno que uno ocupe en la alineación, siempre salgo a hacer el trabajo y a dar lo mejor de mi.

“La Serie del Caribe está comenzado. Hemos entrado por la puerta ancha con estas dos victorias que son bien importantes para nosotros. Todos estamos en muy buenas condiciones y creo que logrado el primer objetivo primero: pasar a semifinal, ahora queda incluirnos en la discusión del oro.”.

“Este evento es juego a juego porque es una serie muy corta y cada partido cuenta y es muy importante. Se nos avecinan dos enfrentamientos muy duros, contra Dominicana y Puerto Rico, por lo que pienso que no debemos dejar de luchar en el terreno.

“Todos los torneos de mi carrera han sido fuertes, de ahí que los enfrento con seriedad y el mayor respeto hacia todos los jugadores”, concluyó.