Adelantan venta del libro sobre Trump, ante posible acción legal de los abogados del presidente

Los editores del libro Fuego y Furia, que contiene revelaciones del exestratega de la Casa Blanca Steve Bannon sobre el presidente Donald Trump, adelantaron el inicio de la venta para este viernes, ante una posible acción legal de los abogados del mandatario.

La editorial Henry Holt & Company autorizó a varios distribuidores vender la obra, escrita por el columnista Michael Wolff, desde las primeras horas de este viernes, en lugar del próximo 9 de enero, y varias librerías capitalinas reportaron que se les agotaron todos los ejemplares disponibles en pocas horas.

En la obra aparecen graves acusaciones de Bannon contra Donald Trump Junior, el hijo del mandatario, y Jared Kushner, su yerno, en las que tilda de “traición” y de un acto antipatriótico el encuentro que presuntamente ambos organizaron con funcionarios rusos en 2016.

Trump dijo que el exasistente no tiene nada que ver con él y cuando fue despedido, no solo perdió su empleo sino también su mente, después de estar mucho tiempo en la Casa Blanca filtrando informaciones falsas para parecer más importante de lo que realmente era.

El jefe de la Casa Blanca señaló en su cuenta de Twitter que esta obra está “llena de mentiras, tergiversaciones y fuentes inexistentes”, y precisó que nunca autorizó el acceso del autor a su despacho.

Sin embargo, en una entrevista este viernes con la cadena NBC, Wolff desmintió al mandatario al señalar que posee grabaciones y notas de sus conversaciones con él sobre los temas que se abordan en el libro, una copia del cual fue obtenida por el diario británico The Guardian, el primero en reportar las afirmaciones del exasesor y posteriormente llegó a manos de The New York Times.

Charles Harder, uno de los juristas de Trump, dijo a la cadena televisiva CNN que Bannon violó un acuerdo de confidencialidad y sus contactos con Wolff “dan lugar a numerosas demandas legales, entre otras por descrédito en forma de calumnia y ofensa”.

Tras conocerse el contenido del texto, se desató un fuerte debate en los principales medios de prensa y las redes sociales, y algunos expertos cuestionaron las capacidades de Trump para ejercer el cargo.

En ese sentido, el sitio digital Politico reveló la víspera que más de una docena de congresistas preocupados por la salud mental del mandatario, invitaron a una profesora de psiquiatría de la Universidad de Yale a hablarles sobre el tema el mes pasado.

Los legisladores, todos demócratas, excepto un senador republicano no identificado, sostuvieron reuniones privadas los días 5 y 6 de diciembre en el Capitolio con la doctora Bandy X. Lee, en las que debatieron acerca del comportamiento del gobernante.

Lee es editora del libro El Peligroso Caso de Donald Trump, que recoge testimonios de 27 psiquiatras y expertos en salud mental que evalúan el supuesto nivel de peligrosidad del jefe de la Oficina Oval.

De acuerdo con el artículo de Politico, la profesora advirtió a los congresistas que Trump va a empeorar y se volverá incontenible con las presiones de la presidencia, porque acude a teorías conspirativas, niega cosas que admitió antes y la avalancha de tuits es un indicio de que se desmorona bajo el estrés.

(Con información de Prensa Latina)