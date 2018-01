¿Cuál es el día, la hora y el mes en que una persona es más productiva? (+ Infografía)

Un estudio elaborado por la empresa estadounidense Redbooth y realizado a miles de empleados de empresas de ese país, arrojó que entre las once de la mañana y la una de la tarde, una persona es capaz de acabar el 9,7 por ciento del trabajo que se propones concluir.

Si bien el porcentaje puede parecer bajo, durante el resto del día la productividad no hace más que empeorar, hasta que cae definitivamente a las cuatro de la tarde.

Los datos arrojados por Redbooth revelan, además, que el día de la semana en el que es más probable que termines lo que te propones es el lunes, seguido del martes. Hasta un 20,4 por ciento del trabajo que se debe hacer, se concluye el primer día de la semana.

Por tanto, no es una buena idea plantearse terminar una tarea los días viernes, y mucho menos los fines de semana. Si insistes en realizar tus pendientes los sábados y domingos, sólo podrás completar el 4,7 por ciento de lo que te propongas, indicó el estudio.

Si se tienen en cuenta los meses, los datos señalan que el mejor para hacerlo sería octubre; y el peor, enero. La explicación radica en que el mes de enero es útil para fijarse metas para el resto del año y no tanto para alcanzarlas. Asimismo, cuando el final del año está cerca, las personas se apresuran a terminar los deberes pendientes, por eso el mes más productivo es octubre.

Los autores del estudio advierten que los resultados no pueden aplicarse a todas las personas, ya que no todas siguen el mismo horario laboral. Pero destacan que la tendencia es clara: somos más productivos a las once de la mañana un lunes de octubre, justo antes de las vacaciones de año nuevo.

Y ahora que estamos en enero, ¿estás listo para organizar el resto del año?

(Con información de Telesur)