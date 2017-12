Daniel Barenboim, importante director de orquesta argentino-israelí, pide reconocer a Palestina como Estado

El director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim pidió al mundo reconocer a Palestina como Estado, tras la controvertida decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de declarar a Jerusalén como capital de Israel.

La solicitud de Barenboim forma parte del anticipo de una entrevista al semanario alemán Die Zeit.

“No pueden existir compromisos entre pueblos, y ciertamente no entre dos, que no se reconocen recíprocamente. Para una solución de dos Estados, hacen falta dos Estados. Y hasta el momento no existen”, afirmó el músico.

Luego hizo su llamado a otros países: “Reconozcan a Palestina, como hicieron con el Estado de Israel”.

“En el cuadro de una solución de dos Estados no veo ningún problema con el hecho de que Jerusalén Oeste se convierta en capital de Israel y Jerusalén Este de Palestina”, concluyó Barenboim.

(Con información de Ansa)