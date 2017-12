Meryl Streep y Steven Spielberg lamentan el clima político actual en EEUU

La multipremiada actriz Meryl Streep y el reconocido director Steven Spielberg expresaron sus consideraciones sobre la prensa y el contexto político estadounidense en una entrevista publicada hoy sobre la película The Post, que se estrena este mes.

Durante el diálogo con la revista The Hollywood Reporter, una de las preguntas realizadas a los artistas fue si confían en los medios de comunicación, que son el centro de la nueva cinta.

“¿En general? no”, respondió la estrella de filmes como La decisión de Sophie y La duda, quien agregó que se puede confiar, pero hay que verificar, porque los medios “nos traicionan”.

A su vez, el realizador de La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan sostuvo que existen organizaciones periodísticas en las que confía, pero hay otras en las que no lo hace.

Como parte de mi lectura política, recurro a The New York Times, The Washington Post y The Guardian, también reviso Politico, Axios y Drudge, y voy a Fox a menudo para ver la manipulación, agregó Streep, mientras Spielberg declinó mencionar cuáles son los medios que consume.

En otro momento del diálogo el cineasta expresó que lamenta el clima político actual, porque “hemos perdido a la mayoría de los buenos oyentes” y “nuestras conversaciones se han convertido en escaramuzas”.

“Vivimos en un área donde no conocemos a muchos votantes de estados rojos (republicanos). Bueno, sé mucho porque tengo amigos y familiares en otras partes de este país”.

Para el creador, la nación vive un abismo tan grande como el que enfrentó antes de la Guerra Civil. “Nunca he visto algo así”.

“No sabemos dónde está el norte. La gente no está de acuerdo sobre cuáles son los hechos reales, si esta mesa es realmente una mesa”, agregó la intérprete.

La mayor parte de la entrevista se refirió a cómo llegaron a enrolarse en el proyecto de The Post, una cinta con guión de Liz Hannah y Josh Singer, el cual se centra en la publicación en 1971 de los llamados Papeles del Pentágono por el diario The Washington Post.

En la película, que también cuenta con la actuación de Tom Hanks y otras reconocidas figuras del mundo cinematográfico, Streep encarna a la primera editora y dueña del mencionado periódico Kate Graham, quien decidió publicar los documentos que revelaron muchas de las mentiras del gobierno sobre la Guerra de Vietnam.

De acuerdo con el diario USA Today, el filme es un equipo de estrellas ensamblado como la respuesta de Hollywood al presidente estadounidense, Donald Trump.

Vi el guión sin ninguna intención de contar la historia yo mismo o de comprometerme con una producción mientras estaba en el medio de otra, Ready Player One, pero cuando terminé de leerlo, pensé que esta era una idea que se parecía más a 2017 que a 1971, manifestó Spielberg.

De acuerdo con el realizador, no podía creer las similitudes entre hoy y lo que sucedió con la administración de Richard Nixon contra sus enemigos declarados The New York Times y The Washington Post. “Me di cuenta de que este era el único año para hacer esta película”.

La obra deberá llegar a los cines de Estados Unidos el 22 de diciembre y ya se menciona como una posible candidata a los premios Oscar.

(Con información de Prensa Latina)