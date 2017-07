Iphone 8 podría salir al mercado con algunas funciones sin activar

La compañía Apple quiere que el lanzamiento de su próximo teléfono sea de otra galaxia, y busca no repetir algunos de los errores de su rival Samsung. Un nuevo reporte revela que algunas de las características del próximo iPhone 8 podrían no estar listas, por lo que la empresa ha entrado en pánico.

Algunas de las funcionalidades claves del dispositivo aún están en proceso de terminación. Según pudo conocer Fast Company Apple, el punto de mayor “pánico” de la empresa habría sido en junio, cuando las reuniones dieron por sentado que definitivamente algunas funciones no estarían listas cuando se lance el teléfono, previsiblemente en septiembre.

Aunque la fuente asegura que Apple ha estado trabajando vehementemente en mejorar el software que estaría ocasionando inconvenientes, esto finalmente podría conducir a que la producción se retrasara y que también lo hiciera su llegada a las tiendas.

El rumor que suena más fuerte es que el nuevo buque insignia, protagonista del décimo aniversario del iPhone, llegará a las tiendas con algunas funciones sin activar, algo en lo que se adelantó Samsung, que lanzó el año pasado el Galaxy S8 con su asistente virtual Bixby a medias.

Entre las características que no estarían disponible estaría la de la carga inalámbrica, y no por un retraso de los componentes sino porque el software no habría evolucionado lo suficiente.

Ya hay un precedente de una función que llega más tarde en un teléfono de Apple. El año pasado el iPhone 7 Plus salió al mercado sin la opción de Modo Retrato, que se lanzó más tarde mediante actualización.

Varios rumores aseguran que el iPhone de décimo aniversario tendrá pantalla OLED y el sensor de huella dactilar incorporado en la pantalla.

(Con información de CNET)