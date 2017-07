Bar asturiano toma medidas para que los clientes no pidan la canción Despacito (+ Video)

Un establecimiento de la localidad asturiana de Pravia, Burguer Eldorado, ha decidido tomar medidas para que los clientes no pidan la canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Esta melodía suena en casi cualquier lugar del planeta que uno pueda imaginar, pues ya la cantan en chino, polaco, alemán, francés, italiano, entre otros idiomas.

El video oficial alcanza los 2.300 millones de reproducciones en YouTube y las redes sociales estallan con cada remix y parodia nuevo que aparece sobre el tema. La versión con Justin Bieber es número 1 en 89 países.

Mientras Luis Fonsi celebra que el tema ha recibido Certificación de Diamante en 11 países y Multiplatino en 25, los dueños de Eldorado han creado algo sui-genéris; al final de sus tickets incluyen el siguiente mensaje: “Si me pides que te ponga Des-pa-ci-to, te echamos del bar ra-pi-di-to“.

El anuncio apareció por primera vez el pasado mes de junio y sus empleados han aclarado que no es la primera vez que incluyen una broma en los tickets que el establecimiento da a sus clientes. En el mes de marzo hacían una referencia a su brownie y advertían: “Si no lo has probado, es para matarte”.

(Con información de The Huffington Post)