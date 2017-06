Investigación revela cómo la oposición venezolana manipula Twitter (+ Gráficos)

Algo inusual sucede en las cuentas venezolanas de Twitter.

Encontré tweets repetidos bajo el hashtag #TeamHDP y decidí ejecutar análisis adicionales en gephi, una aplicación que permite el análisis y la visualización de las redes, para echar un vistazo más de cerca. Hay una gran actividad que impulsa este hashtag y que proviene de un número desproporcionadamente pequeño de comunidades.

Los tres principales influyentes en este hashtag son @DolarToday (2,9 millones de seguidores verificados), @HDPY0 (142 000 seguidores) y @YoSoyJustin (130 000 de seguidores) – son todas las cuentas notablemente grandes y naturalmente tendrían un alcance considerable. Pero estos influencers (personas de alta credibilidad) están siendo impulsados por un puñado de cuentas que utilizan la automatización para tuitear y también están siendo amplificados por redes compartidas que parecen ser gestionadas por robots.

DolarToday es un sitio web estadounidense con sede en Miami que, según la Wikipedia, “es más conocido por ser una referencia cambiaria al bolívar venezolano” y “monitorear la economía venezolana”.

Actualmente, sin otra fuente confiable que no sea el tipo de cambio del mercado negro, estas tasas son utilizadas por Reuters, CNBC y varias agencias de noticias y redes de medios. The Economist afirma que las tarifas calculadas por DolarToday son “erráticas”, pero “más realistas que las tres tarifas oficiales” publicadas por el gobierno venezolano. El sitio web sostiene que las tarifas no son manipuladas con el fin de socavar el gobierno venezolano.

El sitio web de DolarToday ha sido objeto de una demanda por parte del Banco Central de Venezuela por falsificar supuestamente los tipos de cambio del país. En 2013, el presidente Maduro acusó al sitio web de “alimentar una guerra económica contra su gobierno y manipular el tipo de cambio”.

DolarToday también está promoviendo las protestas de la oposición en Venezuela. Su cuenta en Twitter es la más influyente en el hashtag #TeamHDP. Sus tweets están siendo impulsados por cuentas automatizadas que exhiben características repetitivas, similares a las de un bot, y están utilizando una herramienta de gestión de medios sociales llamada IFTTT (si ocurre esto, haz esto otro) para automatizar sus tweets.

Lo que inmediatamente me llamó la atención en los datos de hashtag #TeamHDP son las redes compartidas entre los influencers. Un nuevo libro blanco titulado La Máquina de Fake News: Cómo los propagandistas abusan de Internet y manipulan al público (PDF), escrito por Lion Gu, Vladimir Kropotov y Fyodor Yarochkin, describe una estructura gurú-seguidor de los usuarios de Twitter vinculados a campañas de propaganda.

El documento registra grupos de robots que siguen y dan retuits a las mismas cuentas de “gurú” (influencias) que suelen ser personas reales. Algunos grupos de robots siguen activamente y publican tweets de dos o más gurús a la vez, como se muestra a continuación en la Figura 59 (página 46), de ese libro:

Los tweets de #TeamHDP del 15 de junio muestran un gran volumen de tweets repetidos que impulsan un llamado a un plantón (sit-in) de la oposición, acciones que terminan casi siempre en violencia. Un ejemplo del texto repetido es: ¡RESISTENCIA ACTIVA! Los vecinos de Carabobo activaron el plantón.

Esta frase junto con varias otras ha sido tuiteadas numerosas veces a través de DolarToday y otras cuentas en la red vinculada a la etiqueta #TeamHDP, junto con un enlace corto que promueve el sit-in (plantón).

Esta campaña montó 2 hashtags: tanto #TeamHDP como # 14Jun.

Cuando se observan los datos directamente desde la API de Twitter, es posible ver mejor la escala de automatización y repetición que está teniendo lugar en este hashtag. Las siguientes son capturas de pantalla del archivo excel que he descargado a través de Tweet Archivist.

Éstas son varias de las cuentas que tuitean mensajes del repetidor y que usan IFTTT para automatizar la campaña:

Hay muchas más cuentas, que he editado para no extenderme aquí, que muestran los saltos en números de fila. Hacia el final de este conjunto de datos, aparece una aplicación llamada “SWAT Comunicacional” que también se muestra como una fuente de cientos de tweets – esta es una aplicación hecha por DolarToday y disponible en su sitio web que permite a cualquier usuario de Twitter, de forma voluntaria, autorizar para DolarToday les incruste sus mensajes Vía OAuth.

El estudio de los tweets de DolarToday muestra como SWAT Comunicacional y el propio sitio web actúan en simultáneo.

La siguiente captura de pantalla muestra la suscripción a SWAT Comunicacional en el sitio web de DolarToday y la pantalla de inicio de sesión de OAuth para conceder acceso a DolarToday a las cuentas individuales de Twitter.

Nótese en la descripción de la aplicación SWAT Comunicacional (a la derecha), el siguiente mensaje: Un mensaje, 10 millones de soldados y el respaldo del portal de más influencia toda Venezuela.

Utilizando esta opción, inicialmente sólo procesé 11,756 tweets que consistían en 6529 nodos, 7773 bordes (edges) y sorprendentemente sólo 34 comunidades. Las redes con muchos nodos suelen contener cientos de comunidades, pero la modularidad de esta red es extraña.

Las estadísticas mostradas en Tweet Archivista con poco más de 12.000 tweets procesados, muestran un gran impacto. Los principales usuarios que se muestran a continuación, además de DolarToday, son las cuentas que utilizan IFTTT para automatizar los tweets de la etiqueta #TeamHDP.

Estaba confundida por los datos: ¿cómo con sólo 34 comunidades se logra un impacto tan tremendo? Así que repetí el proceso con más tweets para confirmar si mis cálculos eran correctos.

Los gráficos de red siguientes contienen 18,334 tweets, 8611 nodos, 10,499 bordes y sólo 37 comunidades. Otra vez es muy inusual que solamente 37 comunidades puedan generar tantos tweets. Normalmente cientos de comunidades estarían representadas en este conjunto de datos con ese tamaño. Compare el número de comunidades que se generaron el estudio que hice sobre el Nieto número 122 encontrado en Argentina, verán la gran diferencia en las dos redes.

Al quitar las etiquetas y acercar la red, los grupos de cuentas compartidas son muy evidentes:

Otra captura de pantalla de Tweet Archivist en 18,334 tweets muestra el extraordinario alcance de esta red. Más de 1.000 millones de impresiones en sólo 24 horas. Y de nuevo, lo mismo que el conjunto de datos anterior, los principales usuarios mostrados en Tweet Archivist con la excepción de DolarToday están utilizando IFTTT para automatizar sus tweets.

La siguiente lista de cuentas son ejemplos de los usuarios principales que soportan #TeamHDP y que utilizan IFTTT para tweet. Todos están tuiteando de un modo humanamente imposible. Información a través de Social Bearing:

Manejo de usuario – Tweets por día

DolarToday – 204

RivaldoVZLA – 105

LlaneroDigitalV – 266

Zuliano73 – 194

NoticiasMiami – 394

Notiwebon – 271

CalaveraVzla – 117

Solorzanobd – 343

CopiarPegar – 1092

Todos los gráficos gephi anteriores se hicieron utilizando el algoritmo de diseño Fruchterman Reingold.

A continuación se presentan algunos gráficos adicionales que he creado con Force Atlas 2, que muestran las conexiones entre los diferentes elementos de esta red y los grupos de cuentas compartidos entre ellos.

No es la primera vez que se registran las acciones robotizadas en las redes venezolanas. Investigadores mexicanos de la plataforma “LoQueSigue” documentaron bots en #PrayForVenezuela, un hashtag utilizado en el 2014, que se convirtió en tendencia mundial y denunciaba la violencia, la represión y la supuesta censura en las protestas de 2014.

Además, NoBotsPolitico de España documentó redes de falsas cuentas que apoyaron las protestas de La Salida en Venezuela hasta junio de 2014, permaneció en silencio durante 8 meses y luego volvió a ponerse en marcha, tuiteando propaganda contra Podemos en hashtags relacionados con las elecciones de 2015 en España.

No es posible determinar quién está controlando las cuentas automatizadas que soportan #TeamHDP, sin embargo se puede concluir que estas redes no son orgánicas. Visto y comprado desde varias herramientas, todo indica de que esta es una operación bien organizada y deliberada que impulsa las protestas de la oposición en Venezuela.

(Traducción de Damián Fossi y Cubaperiodistas)