Divulgan impactante video de cómo un policía mata a tiros a un afroamericano frente a su familia

La Policía de Minnesota difundió un video grabado desde el vehículo policial que muestra el dramático momento en el que el agente Jerónimo Yanez mata a tiros al afroamericano Philando Castile. Las imágenes se han hecho públicas un año después del incidente, cuando el jurado encontró a Yanez inocente del caso.

El 7 de junio de 2016 los agentes pararon el vehículo de la víctima por una luz de freno rota. En el video se puede escuchar como los hombres están hablando tranquilamente y Castile, que era propietario de un arma con licencia, le dice al oficial que llevaba un arma después de darle su seguro.

Yanez le dice que “está bien”, y pide que no la busque. “No la estoy sacando”, responde Castile, mientras que el policía se muestra nervioso y comienza a gritar: “¡No la saques!”. La víctima replica que no sacará el arma, pero el policía dispara varias veces sobre él y le mata delante de su novia y una niña de cuatro años.

Luego el agente sigue gritando que no saque el arma y que no se mueva. Philando Castile agoniza en el auto, mientras su novia, Lavish Reynolds, comienza a transmitir lo que ocurre en vivo por Facebook. La hija de Lavish sale del auto y otro policía la toma en brazos. Yanez sigue apuntando a la víctima y no para de gritar. Finalmente, Castile muere mientras su pareja le graba con el movil. En las imágenes se aprecia claramente que está desarmado. La mujer también es arrestada.

Lavish Reynolds jura que su novio solo quiso sacar el permiso de portación de arma de la billetera. El policía fue declarado inocente por un juzgado local.

El veredicto, que absuelve al oficial de los cargos del asesinato de segundo grado y de poner en peligro la vida de Reynolds y su hija, por su parte, ha provocado una serie de manifestaciones en la ciudad de Saint Paul, donde miles de personas se reunieron en las calles.

Atención los siguientes videos contienen imágenes impactantes

La grabación en vivo de Lavish Reynolds

(Con información de RT)