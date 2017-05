Nueva telenovela cubana saldrá al aire en este verano

La novela En tiempos de amar, que dirige Ernesto Fiallo, saldrá por Cubavisión a partir de julio, los lunes, miércoles y viernes en los horarios habituales.

Entre los grandes atractivos de esta propuesta sobresalen la presentación realizada por el cineasta Fernando Pérez, así como la música y la banda sonora de la autoría del reconocido cantautor Raúl Paz.

En declaraciones exclusivas del músico y compositor al Portal de la Televisión Cubana, explicó que repite la experiencia de colaborar con Ernesto Fiallo, su compañero de estudio en el Instituto Superior de Arte, porque hacen un buen equipo. Raúl Paz también compuso la música para la telenovela La otra esquina.

Según adelantó Paz, sus hijos Rocco y Rafael participaron en la creación de la música incidental de la novela, cuyo tema principal se titula “A dónde va la vida”que compuso originalmente para el CD Habana, del intérprete francés Florent Pagny.

También en la entrevista ofrecida por Ernesto Fiallo a la periodista Paquita Armas Fonseca, el director le reveló otros detalles de En tiempos de amar: “La telenovela fue escrita por cuatro guionistas: Eurídice Charadán, Serguei Novedades Svoboda, José Víctor Herrera y Alberto Luberta Martínez.

“La trama transcurre en La Habana. Es una telenovela contemporánea, que intenta ser un reflejo de estos tiempos visto desde la familia y sus conflictos. “Como codirectores están Roberto Díaz Barrueta y Julio Cesar Ramírez, quien me ayudó con la dirección de actores. La di rección de Fotografía la asumió el joven Yoan Palomino y otros valiosos especialistas, muchos de ellos graduados de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (Famca) y del Instituto Superior de Diseño Industrial (Isdi)”.

Del elenco refirió: “Es numeroso, fue muy difícil de escoger, pues la etapa de preproducción de la obra coincidió con la realización en Cuba de varias coproducciones extranjeras para el cine, que ocuparon muchos de los actores en los que había pensado. Por suerte, pude trabajar con la mayoría de ellos y con otros que llenaron todas mis expectativas en los personajes que interpretaron”.

A la pregunta sobre la posible acogida de la crítica y el público de la novela, Fiallo respondió: “Nunca me ha gustado crear expectativas sobre una obra, no me gustan las premier, ni hablar de la calidad que pueda o no tener la obra. Me gusta verla crecer cuando sale al aire, son el público y la crítica quienes la acompañan o no. Claro, a todo padre le gusta que le digan cosas buenas de su hijo, que es el resultado de años de trabajo de muchas personas”.

Otro regalo para la familia Con el inicio del periodo vacacional ocupará la pequeña pantalla el sábado por la noche, después del Noticiero de Televisión, el programa de participación Somos familia, con la dirección de Gustavo Fernández Larrea y Ernesto Fiallo. Marino Luzardo será el conductor de este nuevo espacio producido por RTV Comercial, que tiene algunas similitudes con La neurona intranquila, aunque incluye más humor y música.

(Con información del Portal de la Televisión Cubana)