Colombiano Nairo Quintana defenderá liderato hasta el final en Giro de Italia

El ciclista colombiano Nairo Quintana, volverá a defender su liderato en la edición 100 del Giro de Italia a partir de mañana, cuando se reanuden las acciones en uno de los principales recorridos ciclísticos del mundo.

El atleta comentó que seguramente cederá tiempo en la crono, pero anunció que defenderá hasta el final su malla rosa de líder.

“Por naturaleza física debería ceder algo de tiempo”, dijo Quintana y agregó que sus escoltas, el francés Thibaut Pinot y el holandés Tom Dumoulin, “seguramente harán una mejor etapa” y que por eso le será “difícil” conservar el liderato.

Francesco Moser, mito del ciclismo italiano y comentarista actual de TV, señaló justamente a Tom Dumoulin, como gran candidato a ganar la etapa del martes y quedar como nuevo líder del Giro.

“Puede ser. No me atrevería a decir con cuantos minutos o segundos de pérdida yo estaría satisfecho. Tendremos que esperar para resolver esa intriga”, dijo Quintana, en conferencia de prensa en Foligno, donde el martes se reanudará el Giro.

“No puedo comentar nuestra estrategia a partir de la crono, pues los rivales nos la pueden escuchar (sonríe), pero sí tengo claro que debemos buscar el terreno que nos conviene y seguir trabajando como lo venimos haciendo”, siguió Quintana.

El colombiano, que tomó la punta el domingo en la subida al Blockhaus, dijo que tampoco “podemos descuidar nunca” al italiano Vincenzo Nibali, cuarto en la general, “un corredor muy luchador que en cualquier momento se puede

mover”.

Quintana aceptó que su equipo, Movistar, “marcó la diferencia en la montaña” y que está en su mejor temporada y con chances de dominar el Giro, competencia que el propio colombiano ya logró en 2014.

El colombiano lució como siempre en el segundo día de reposo del Giro, “con su cara de joven viejo y su hilo de voz monocorde, sin que podamos saber si está mal, cansado, feliz, aburrido o divertido en medio de tanto caos”, como

lo describió un periodista italiano.

La prensa internacional comparó su explosivo ascenso del domingo con el del británico Chris Froome en La Pierre Saint-Martin, primera subida del Tour de Francia 2015, pero Quintana evita cualquier parangón.

“No se puede decir que me inspiré en esa subida ni en Froome. Siempre busco aprender según las circunstancias, no de alquien en particular, sino haciendo tesoro de mi experiencia. Y luego está mi equipo: estoy orgulloso de mis compañeros”, expresó.

Consultado si apunta al doblete (Giro de Italia y Tour de Francia), Quintana respondió que prepara cada prueba, no dos juntas, porque se trata de competencias que suman seis semanas.

Sobre los grandes ciclistas que ha dado Colombia en los últimos tiempos (en el Giro actual también se está destacando el joven Fernando Gaviria), Quintana habló de “una generación afortunada”.

“El deporte ayuda al crecimiento de un país. Tenemos grandes artistas y grandes atletas. Estoy orgulloso de mi país y los invito a visitarlo”, expresó tras lo cual dijo que busca “honrar la nación”, igual que Radamel Falcao, James Rodríguez, Shakira y Carlos Vives.

Quintana, finalmente, lanzó un nuevo pedido por la seguridad de los ciclistas, un tema que se reabrió tras la muerte reciente, en pleno entrenamiento, del italiano Michele Scarponi.

“Todos los días hay ciclistas atropellados en las rutas. Quiero pedirle a todos los automovilistas que no manejen alcoholizados o drogados. Se precisa una campaña de sensibilización con carteles publicitarios en diarios y TV”, afirmó.

El martes, 190 ciclistas formarán parte de la cronómetro individual de Foligno a Montefalco, reiniciando un Giro que registró el domingo un pico de 2.749.000 tele spectadores en Italia, casi el 22,2 por ciento del share, y

que está duplicando las visitas en su página oficial.

(Con información de ANSA)