¿Llegó Cristiano Ronaldo a los 400 goles con el Real Madrid?

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, entregó una camiseta homenaje a Cristiano Ronaldo por conseguir su gol 400 en la semifinal de Liga de Campeones ante el Atlético. Pero ¿el portugués realmente arribó a esa cifra? Para responder la pregunta debemos remontarnos a la temporada 2010-2011.

Era la tercera jornada de La Liga española y el Madrid marchaba quinto en la clasificación luego de empatar a cero con el Mallorca y vencer por la mínima al Osasuna. José Mourinho debutaba en el banquillo del Bernabéu y Cristiano comenzaba su segunda temporada con los de Charmartín, la primera con el dorsal “7” debido a la salida de Raúl González Blanco hacia el Schalke 04.

Los blancos visitaron Anoeta y a la altura del minuto 74′ el juego marchaba 1-1 frente a la Real Sociedad. El árbitro señaló una falta lejana de la portería, que en ese momento defendía Claudio Bravo, pero el portugués se colocó tras la pelota con su pose característica. El meta chileno puso una barrera de cuatro y Pepe fue a molestar. Cristiano le pegó al balón, Pepe se agachó pero la pelota rozó su espalda e hizo una pequeña parábola hasta el fondo de la red.

En ese momento nadie advirtió el roce, todos fueron a festejar el gol de Ronaldo, que a la postre sería el decisivo. Incluso, la televisión puso el cartel que informaba: “#7 Ronaldo / Goles: 1” y nunca lo corrigió.

Hasta el propio Pepe explicó: “Diga lo que diga el acta, el gol es de Cristiano ya que el balón me golpea y entra, pero todo el mérito es de él porque es el lanzador. Hemos hablando del gol y no hay ningún problema en reconocer que es suyo, el balón va a puerta y por eso hay que dárselo a él”.

Pero después del partido se conoció que Mateu Lahoz, el colegiado principal, sí había visto el roce en Pepe y había escrito en el alta oficial que el gol era del defensa.

La mayoría de la prensa corrigió sus estadísticas, pero Marca, el diario deportivo más influyente de España y que entrega el prestigioso trofeo Pichichi, se negó a quitarle el tanto a CR7. El periódico explicó que Lahoz se había equivocado en la interpretación de la regla porque el balón iba directo a puerta y el contacto con Pepe es involuntario. En las oficinas del Real Madrid siguieron los pasos de Marca y tampoco cambiaron la autoría del tanto.

Así, cada vez que Cristiano rompe un récord, Marca y el Real Madrid lo anuncian primero, pues para ellos el cuatro veces ganador del Balón de Oro tiene un gol más que lo otorgado por La Liga española y todas las restantes estadísticas oficiales.

Finalmente, aquel campeonato lo ganaría el FC Barcelona de Pep Guardiola por cuatro puntos de diferencia, 96 a 92. No obstante, Cristiano mejoró sus números y alcanzó la grandiosa cifra de 40 goles. La hazaña le mereció la Bota de Oro y fue el líder del torneo al superar por nueve a Lionel Messi. Pero Marca le adjudicó el Pichici por conseguir 41 tantos, mientras los datos oficiales hablaban de uno menos.

Esa disyuntiva se arrastra y hoy día sigue vigente. El Madrid dice que su delantero llegó a los 400, por tanto le rinde su particular homenaje. Mientras, el resto del mundo espera por el próximo gol del portugués para ratificar la hazaña, que en definitiva será cuestión de unos días.

Más allá de interpretaciones, la estadística oficial dice que Cristiano Ronaldo ha marcado 399 goles en 389 partidos con el Real Madrid.

Declaraciones de Cristiano tras conseguir su “gol 400”

Sensaciones: “Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también- Por eso digo que con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natural. Estoy contento y afortunado y soy de este planeta”.

400 goles: “Es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta. Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que el Real Madrid pueda ganar títulos”.

Estado del equipo: “Veo al equipo fenomenal. Ayer fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza. Ganar 3-0 es una barbaridad y es muy importante. El dominio que tuvo el equipo sobre el campo demuestra la frescura que tienen nuestros jugadores. Estamos muy motivados y queremos ir a la final de la Champions. Tenemos una pequeña ventaja, estamos a un paso de Cardiff y ojalá se pueda concretar.

