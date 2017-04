El as bajo la manga: La Rosa a Canadá

Parecía que Yulexis La Rosa tenía un pacto con la mala suerte, mas no se puede ser talentoso y que la providencia te niegue planos estelares toda la vida. La Rosa acaba de quitarse ese san Benito de encima, y al menos por el momento, sus papeles —ya firmados por la dirección provincial del INDER— caminan por la legalidad, rumbo al pacto final con una liga canadiense. Presumiblemente la Can-Am.

«Lo que tengo entendido —ahora que hago los papeles— es que será en el mismo equipo en que jugó Alexander Malleta la temporada anterior (Ottawa Champions). Ellos son los que me quieren contratar para ir a jugar a Canadá. Nada, por ahora contento, ya que uno va a medirse en otro béisbol, a otro nivel de pelota que no he jugado nunca, a no ser en los eventos internacionales a los que he ido. Voy a llegar ahí para tratar de hacerlo lo mejor posible y luchar porque el equipo que vamos a representar en este caso discuta el campeonato», dijo desde la sala de su casa, el titular de la receptoría en Villa Clara.

—Parece que esta vez no se repite la historia de la liga panameña cuando lo del club de los Caballos de Coclé quedó en suspenso.

—Hasta ahora todo está encaminado y los papeles siguiendo el curso y ritmo adecuado para ello. Creo que no haya problemas en esta ocasión.

— ¿Te sorprendió esto o a pesar de la lesión estabas pensando en un contrato?

—Realmente sí lo esperaba. Como tuve un año bueno al inicio en la 56 Serie (308 AVE, 21 CI, 4 HR), me estuve preparando y luego recuperando con eso en mente. Tenía fe en que sí, en que podía venir algún contrato, entonces por eso también me esforcé más con Pupo. Gracias a Dios y a todos los que me ayudaron con la lesión, ahora puedo decir que estoy satisfecho.

— ¿Recuperado completamente?

—Como te conté antes, después de la fisioterapia empecé a recuperarme con Pupo en el Sandino y llevo meses entrenando y fortaleciendo la zona de la lesión, del desgarre que tuve en el pie. Hace dos días me hice un ultrasonido, la lesión ya está cicatrizada, y recuperada la fuerza en el pie como la tenía anteriormente. No debo tener más problemas.

—Dicen que el contrato es hasta agosto, a punto para incorporarte al «Villa Clara».

—Creo que ya a mediados de ese mes regrese de allá y, por supuesto, directo al equipo para tratar de que volvamos a clasificar a los play off como el año anterior.

(Tomado del Periódico Vanguardia,Villa Clara)