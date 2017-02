Bernie Sanders: EEUU no es otra empresa de Donald Trump

El senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, calificó de fraude al presidente Donald Trump y dijo que el mandatario trabaja con Wall Street, mientras busca revertir algunas regulaciones bancarias.

“No quiero ser irrespetuoso, pero este hombre es un fraude”, expresó el legislador durante una entrevista en el programa Estado de la Unión de la cadena CNN.

De acuerdo con el exprecandidato demócrata a las elecciones de 2016, resulta difícil no reír al ver a Trump junto a “los tipos de Wall Street”, cuando manifestó que defendería a los trabajadores.

“Nunca hemos tenido más multimillonarios en un gabinete en la historia de este país”, comentó en clara alusión a las fortunas de los designados por el jefe de Estado para ocupar cargos gubernamentales.

Esas personas, añadió Sanders, van a ir tras las necesidades de las familias trabajadoras, de los ancianos, de los niños, de los enfermos y de los pobres, y eso se llama hipocresía.

“Muchos hombres y mujeres de nuestro Ejército no se levantaron, lucharon y murieron para conducirnos hacia una sociedad autoritaria, somos una democracia, no una demostración de un solo hombre, no somos otra empresa de Trump”, recalcó.

Según sus declaraciones, Sanders teme que Trump esté moviendo a Estados Unidos en una dirección incorrecta y recordó las palabras del gobernante sobre el magistrado de la ciudad de Seattle James Robart, a quien tildó de “supuesto juez”.

El jefe de Estado lo calificó así después de que el togado decidiera bloquear el viernes la orden ejecutiva que impedía la entrada al país de refugiados y nacionales de siete países de mayoría musulmana, como Irán, Iraq, Libia, Siria, Yemen, Sudán y Somalia.

Robart consideró inconstitucional la orden del mandatario y bloqueó la directiva de Trump de manera temporal a nivel nacional, en tanto se toma una decisión definitiva en la materia.

“El criterio de este supuesto juez, que fundamentalmente nos quita la capacidad de aplicar la ley, es ridículo y será anulado”, escribió Trump en Twitter tras ese fallo.

(Con información de Prensa Latina)