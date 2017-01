Atentado terrorista contra mezquita en Quebec deja seis muertos y ocho heridos (+ Fotos)

La policía de Quebec informó que dos hombres abrieron fuego ayer en una mezquita de esa ciudad canadiense, provocando la muerte de seis personas y ocho heridos.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha calificado el hecho como un “ataque terrorista”.

Please read my statement on tonight’s terrorist attack in Quebec City: https://t.co/58NRcOAUmB

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017