Estados Unidos rompe récord de taquilla en 2016 con 11.400 millones de dólares

La taquilla norteamericana cerró el año 2016 recaudando 11.400 millones de dólares, un récord que supera las mejores cifras hasta ahora: 11.100 millones, cosechadas el año anterior.

Así lo afirma la empresa comScore, que sin embargo no tiene en cuenta en sus cálculos ni la inflación ni la asistencia a los cines. Por eso, los analistas opinan que el récord se debe, al menos en parte, a la subida en el precio de las entradas, aunque aún no se dispone de un cálculo medio de éste para el conjunto del año.

Con todo, como apunta ‘Variety’, se trata de un récord que pocos se habrían atrevido a augurar, teniendo en cuenta que en 2016 las carteleras no contaron con grandes franquicias como la saga ‘James Bond’ o ‘The Fast and the Furious’.

Así, los últimos 12 meses fueron especialmente buenos para Disney, que se hizo con más de un cuarto de la cuota del mercado doméstico pese a lanzar menos películas que el resto de grandes estudios. Suyos fueron cuatro de los cinco títulos más taquilleros, entre ellos la reina ‘Buscando a Dory’, que recaudó 486,3 millones de dólares.

(Con información de DPA)