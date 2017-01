Un país, un año… mil historias contadas desde el lente (+ Fotos)

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y quizá sea cierto, porque hay algunas imágenes, paisajes que parecen tener vida propia, que no hace falta decir nada más, basta con verlos para entenderlo todo. Cubadebate te propone hacer un recuento de esas historias, emociones, vivencias compartidas durante el año 2016.

Diciembre

El amor prevalece

No hubo mejor noticia para cerrar el año que el nacimiento de Ámbar y Gerardo. A la hermosa Gema de Cuba se le agrandaron sus ojos verdes junto a la tierna figura de sus hermanitos.

Peregrinación por San Lázaro

El escenario, digno del surrealismo de Andre Breton, pero también carpenteriano en tanto real y maravilloso, se repite cada 17 de diciembre e incluso desde la tarde noche del día 16, fecha en la cual cientos de miles de cubanos protagonizan una multitudinaria peregrinación en honor a San Lázaro, una de las deidades más veneradas en la Isla y considerado por muchos, guardián de los pobres y los enfermos.

Noviembre

#HastaSiempreComandante

Dicen que en la Plaza en estos días

se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí

y delante de la caravana, lentamente sin jinete,

un caballo para ti.

Hoy el corazón nos late afuera

y tu pueblo aunque le duela

no te quiere despedir

Hombre, los agradecidos te acompañan

cómo anhelaremos tus hazañas

ni la muerte cree que se apoderó de ti.

Hoy quiero gritarte, Padre mío,

no te sueltes de mi mano,

aún no sé andar bien sin ti.

Luna, lunera

El mundo entero la espera, como una diva que vuelve a su escenario después de mucho tiempo. No sabe que va a morir en su último acto. No sabe que nacerá de nuevo, cada noche, para siempre. Pero sabe que esta es su noche, una que no volverá a tener en casi 30 años, después de un día cualquiera.

Octubre

Matthew en el Oriente cubano

En las mismas fechas en Cuba recordara el lamentable paso del Huracán Flora, la decimocuarta tormenta, quinto huracán y el segundo mayor ciclón de la Temporada en el Atlántico de 2016 enrumbó hacia el oriente cubano. Matthew, poderoso huracán categoría 5 el 30 de septiembre aligeró su carga para después descender a categoría 4. Maisí y la zona más oriental de Cuba sufrieron grandes daños aunque no se perdieron vidas humanas. Tras su paso, la solidaridad no se hizo esperar.

25 años de Litz Alfonso

Si en 1991 Lizt creo una compañía, hoy dirige una institución cultural. La destreza y la precisión llegaron a su máxima expresión con un fragmento de Fuerza y Compás, el espectáculo más bailado por la compañía, el que ha dado a conocer a Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) en los cinco continentes.

Septiembre

A la escuela hay que llegar puntual

La alegría inunda cada parte de Cuba cuando mochila en el hombro miles de niños regresan a la escuela. Septiembre es convite para regalarnos nuevamente la alegría del conocimiento.

Agosto

Los 90 de Fidel

No voy a nombrar a Oriente,

no voy a nombrar la Sierra,

no voy a nombrar la guerra

–penosa luz diferente–,

no voy a nombrar la frente,

la frente sin un cordel,

la frente para el laurel,

la frente de plomo y uvas,

voy a nombrar toda Cuba,

voy a nombrar a Fidel.

Deporte a ritmo de zamba: Cuba en los olímpicos

El octavo mes del año nos dejaría sabor a zamba y muchas alegrías. Cuba finalizó en el Décimo octavo lugar en la cita olímpica de Río 2016.

Vuelven los vuelos a Cuba

El vuelo 387 de la aerolínea estadounidense JetBlue inauguró una nueva era en el transporte entre ambos países, al partir desde Fort Lauderdale (Florida, sureste) cerca de las 10:00 locales (14H00 GMT), y llegar a Santa Clara, 280 Km al este de La Habana, a las 10:57.

Julio

Intenso calor

¡Pavoroso calor, velo de muerte!

Los pajarillos tiemblan y se esconden

Al acercarse el huracán bramando,

Y en los lejanos montes retumbando

Le oyen los bosques, y a su voz responden.

Junio

La paz para Colombia

Tras ser suscrito por los negociadores del Gobierno y de la guerrilla y los representantes de los países garantes y acompañantes, el presidente de Cuba, Raúl Castro, entregó el documento a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, y al líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, quienes se estrecharon la mano bajo aplauso de los asistentes.

Cuba la capital del Caribe

Otro acontecimiento político tuvo su epicentro en La Habana, esta vez unos días antes, del 2 al 4 de junio se desarrolló la 7ma. Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), importante espacio para la concertación y la cooperación entre las naciones adyacentes al mar Caribe.

¡Ay mi Habana, que linda es mi Habana!

La Habana es un lugar que enamora, su Malecón es uno de los lugares más populares de La Habana. Allí los capitalinos han dejado parte de sus recuerdos o rutinas: un paseo, la conversación con un amigo sentados sobre su muro, el beso de un amor, o desestresarse con una buena carrera. Esta ciudad hermosa es ya Ciudad Maravilla.

Mayo

¡Llegó el Adonia!

Muchas caras no se distinguen porque están detrás de las cámaras o de los teléfonos móviles. Toman la foto de la primera vez, después de medio siglo, en que ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes podrán presumir de La Habana vista desde el mar en esta mañana espléndida de mayo.

Abril

Fidel en el Congreso del partido de todos los cubanos

Fidel cree en el pueblo y ese pueblo le quiere, porque quienes están aquí ahora, generales y doctores, campesinos y obreros, vestidos la mayoría con la humildad de los que se ajustan a su salario, le ha dedicado una ovación de pie, entre lágrimas.

Marzo

Obama en Cuba

La visita del gobernante a Cuba fue la primera de un mandatario de EE.UU. en casi 90 años, después que Calvin Coolidge asistiera a la Sexta Conferencia Anual Internacional de Estados Americanos, celebrada en La Habana en enero de 1928 bajo los auspicios del dictador Gerardo Machado.

Los Rolling Stones en La Habana

“Ustedes están escapa´os. Ustedes están en talla”: nadie se engañe, no es otro que Sir. Mick Jagger hablándole al público en La Habana… y en sus códigos.

Los Rolling Stones hicieron realidad su tan esperada presentación ante miles de admiradores en un concierto gratuito al aire libre en la capital cubana, que se inició cuando el vocalista y líder de la banda saludara al público en español: “Hola, Habana. Buenas noches mi gente de Cuba”.

Febrero

Cuba es la capital de la paz mundial

La histórica jornada del viernes 12 de febrero, que produjo el encuentro del Papa Francisco y el Patriarca Kirill en La Habana con el apoyo del Presidente cubano Raúl Castro, también tuvo un magnífico acompañamiento gráfico.

Enero

Un mar de fueguitos por Martí, Fidel y la Revolución

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, asistió a la tradicional Marcha de las Antorchas en homenaje al aniversario 163 del natalicio del Apóstol José Martí, acompañado por los ex mandatarios de Uruguay, José (Pepe) Mujica, y de República Dominicana, Leonel Fernández.