Décimas por Cuba Viva: Tomasita Quiala “Frente a la provocación”

Cubadebate comparte con sus lectores estas décimas de la conocida y querida poeta y repentista Tomasita Quiala.

FRENTE A LA PROVOCACIÓN

Tomasita Quiala.

Frente a la provocación

responde firme y atenta

alguien que lleva 60

años en esta nación.

Nací en la Revolución,

y aunque carente de vista,

cursé estudios, me hice artista;

¿qué hubiera sido de mí

sin mi Fidel, mi Martí

y mi Cuba socialista?

Me senté frente al tablero

del dominó muy pequeña,

y cuando juego la dueña

del mundo me considero.

Frente al tacto el agujero

de una ficha se conmueve,

y en cada partido breve

hierve mi sangre mulata

porque la primera data

me la dio el 59.

Pobre del que se le tranca

el dominó muy temprano

¡¡será que ha soñado en vano

jugar en la Casa Blanca!!

Quien le besa al norte el anca

no podrá el juego ganar,

yo sí, yo aprendí a jugar

con un Comandante noble

que cuando me sobró un doble

no me lo dejó contar.

¡Qué pena mal jugador,

que quieras seguir los pasos

de aquellos que a latigazos

te humillaron el color!

Tu canto provocador

ni me asusta, ni me advierte;

sé que mientras el sol fuerte

de la dignidad irradie:

aquí no se rinde nadie,

Socialismo, Patria o Muerte.

(Tomado del perfil de Facebook de Cidvi Punto cubano)