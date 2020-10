Un rostro celeste

Esta vez tuvimos que despertar a Celeste Ramírez Cardentey. Ella fue uno de los primeros rostros que revelamos en Naturaleza Secreta. Nos cautivaba la historia de jóvenes en contacto con el nuevo coronavirus para realizar los análisis PCR, que ofrecían el diagnóstico de la presencia o no de la #Covid-19 en las muestras de la población cubana.

A ello se unía la dulzura de la mirada de Celeste y sus muy bellos ojos. Así comenzamos a reflejar historias de vida en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (Ipk Cuba) y allí volvimos esta semana para dedicarle un una nueva publicación de la serie Rostros; pero esta vez en su versión audiovisual.

A las cinco de la madrugada comenzó esta nueva entrevista con Celeste, con su rostro agotado después de una jornada de 24 horas en el laboratorio y poco menos de 3000 PCR realizados; pero en la que no faltaron momento de emoción.

Hija de una pareja de médicos, nos confiesa que quería estudiar Medicina, pero circunstancias del destino no favorecieron esa elección, y así se graduó de Microbiología en la Universidad de La Habana.

“Me gusta de la microbiología la parte clínica, ayudar de cierta forma a las personas, siento que con mi trabajo también ayudo al bienestar, a la salud de los pacientes, eso me satisface mucho, sentirte útil, que estás haciendo algo por alguien y eso me gusta. También me gustan las investigaciones".