“Hablar de Rita Montaner es, en Cuba, hablar de una pasión” (+ Fotos y Video)

Rita Montaner es cubanía, así como “El manisero” y “¡Ay! Mama Inés”. Su voz inmortalizó el pregón más famoso de Cuba, endulzó el café de muchos, dio vida a Cecilia Valdés y habló de amor al Siboney.

Este jueves se conmemora el aniversario 120 del natalicio de la reconocida artista cubana. Con diez años de edad Rita inició sus estudios de música en el Conservatorio de Música y Declamación de La Habana Eduardo Peyrellade, solfeo, teoría de la música, armonía, piano, y canto, graduándose con Medalla de Oro.

Nacida como Rita Aurelia Fulceda Montaner y Facenda, fue hija de padres naturales de Guanabacoa, heredó de su mamá la belleza física, así como la inclinación por la música, y del padre el carácter.



Comenzó sus estudios de piano a los cuatro años, lo que la unió a quienes fueran sus amigos cercanos: el compositor y músico guanabacoense Ernesto Lecuona, e Ignacio Villa, al que bautizó artísticamente como Bola de Nieve.

Dueña de una singular belleza criolla, carisma e inteligencia, fue la gran revelación de una época, por sus dotes artísticas y arrolladora personalidad; siendo una intérprete muy difícil de igualar; dotada a su vez de un sentido rítmico fenomenal, manejándose con garbo y soltura.

Rita se dedicó a la ópera, la zarzuela, la música popular cubana, el cine, el teatro, la radio y la televisión, y que capaz de solfear como pocos, tenía un instinto particular para añadir de lo suyo a cualquier melodía. Incursionó como compositora para melodías del género popular, a las alturas de 1929 contaba con cuatro obras: En tu boca (tango canción) Así eres tú (bolero), Arrolla (comparsa) y Ma Isabel (tango africano).

Fue considerada como uno de los registros más auténticos en el género del son, pero su consagración artística arribó con la zarzuela Cecilia Valdés, del maestro Gonzalo Roig, al interpretar el rol protagónico en la zarzuela, bajo la dirección del propio maestro.

Rita Montaner fue, además, y este es otro aspecto insuficientemente abordado, una artista de vanguardia política, a la altura de la época y del rol social que le tocó vivir.

Muchos la consideran la primera voz femenina de la radio cubana, pero otros decían que donde verdaderamente se desbordaba todo su arte era en vivo y llena de gracia en el cabaret Mulgoba o en Tropicana.

A propósito de esta fecha, reproducimos el dossier dedicado a Rita Montaner por La Gaceta de Cuba (septiembre-octubre del 2000).