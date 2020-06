VALIENTES: El agotador trabajo de María Karla que la hace sentir mejor persona

María Karla González Molina tiene 22 años y es Técnica en Inmuno Alergia. Cursa su primer año de Licenciatura en Bioanálisis Clínico. Integra el equipo del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) a cargo de la realización de los análisis PCR:

“El diario es bastante complicado. Hay mucho flujo de trabajo, me toca una parte intensa en el laboratorio porque hay equipos nuevos y tenemos que hacer mucho trabajo manual. Hace un mes me tocaba dar entrada a las muestras y eran 3 o 4 horas de pie, ya que tenía que darle entrada y organizarlas. Ahora trabajo en el área limpia, donde preparo los bloques que se ponen en los extractores. Tengo que verter los reactivos uno por uno para que luego se echen las muestras.

Lo más molesto es el traje de bioseguridad. Soy muy alérgica y cuando paso muchas horas con la máscara puesta empiezo a soltar secreción nasal, me pongo colorada, a veces me paso de la hora de la pastilla para la alergia, y es difícil, pero me gusta este trabajo.