El eterno guardián de los combatientes caídos (+Fotos)

Desde sus tiempos mozos todos le llaman Vazquecito, pero cuando es posible llegarle piel adentro, justo a sus esencias, una se da cuenta del error. A este hombre más bien deberían llamarlo Vazquezote.

Nació en Santiago de Cuba, el 23 de junio de 1935 y, sin dudas, heredó de la ciudad su espíritu indomable y rebelde.

Con solo 11 años y tercer grado de escolaridad se fue al campo, allá por tierras sanluiseras, a buscar con sus propias manos, guataca y yunta de buey por medio, un mejor vivir para los suyos.

Jamás, incluso hoy, con casi 85 años, a punto de terminar una maestría en la Universidad de Guantánamo, le cogió miedo a los desafíos.

No sospechaba el niño Alberto que justo en sus manos, y en las de tantos compañeros de lucha que le quedaban por conocer, estaba, esta vez fusil por medio, el giro de 180 grados de su vida, y la otros miles de cubanos.

El tiempo en el surco endureció las manos y el carácter de aquel muchacho que con 14 años decidió volver a la ciudad, entre otras cosas, para que la madre dejara aquel empleo.

Y por fin lo logró, gracias a un puesto de ayudante en un taller de mecánica, mundo al que se le “coló” de inmediato y que hasta la actualidad le sigue fascinando a más no poder, “tanto como manejar”.

Con el cambio del tranvía al autobús Vazquecito se va a los talleres de ómnibus Modelo de la mano de un amigo, líder obrero del gremio de transportistas, quien lo adentró en los trajines sindicales y lo enrola, en junio de 1955, ya como chofer de la línea La Oriental, en la célula de resistencia del Movimiento 26 de Julio (M-26-7).

Con cada jornada descontada al almanaque crecen sus responsabilidades clandestinas: distribuir propaganda, hacer sabotajes, cumplir tareas del M-26-7, ser el segundo al mando del grupo que atacó la Policía Marítima el día del alzamiento armado de la ciudad, jornada gloriosa del 30 de noviembre de 1956 cuando estrenó el uniforme verde olivo.

Después de aquello, delatado por un conocido dentro de la base de ómnibus La Oriental, es detenido y fichado. No le queda otra opción que irse a la Sierra Maestra, y allá partió, en febrero de 1957, luego de que Vilma Espín lo vacunara, como medida de prevención de salud, y le explicara la nueva misión.

Con la ayuda de América Domitro, la novia de Frank y el propio líder de la clandestinidad, llega a Manzanillo, es recibido por Celia Sánchez y otros colaboradores, y concentrado en un sitio conocido como El Marabuzal.

A partir de ese momento el nombre de Alberto Vázquez García se inscribe en la lista del primer refuerzo enviado por Frank País al Ejército Rebelde.

A cada paso, Sierra arriba, va conociendo a gente buena, a hombres de armas tomar, combatientes excepcionales: “El primero fue Ciro Frías, luego el Che, y justamente el 25 de marzo nos encontramos con Fidel, Almeida, Camilo y Raúl, van a ser ya 63 años”.

Combates van, combates vienen —Pino del Agua I y II, El Salto, Palma Mocha…— y Vazquecito fragua su condición de integrante del Ejército Rebelde en la Columna No. 1 José Martí de Fidel, en la escuadra de la vanguardia con Camilo Cienfuegos.

De esos años nada olvida, pero hay sucesos que le marcan no solo en lo físico: “el 27 de abril de 1957 un tiro escapado me hiere en la mano izquierda, entonces el Che me hace la primera cura y me mandan a Manzanillo.