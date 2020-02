Se llama Maikel y le dicen Maceo, por su apellido. Es un joven cubano, trabaja en la tienda El Naútico, en La Habana. Es un joven común, viste camiseta. ¿Quizá no debía estar en camiseta? Pero hace calor y hay un aire insoportable. Parece que ha estado cargando cosas. Se ve que es ágil. De pronto se va la corriente y hay una cola pequeña, pero cola al fin, para comprar en el kiosko en el que vende.

Él no es el dependiente principal. Ayuda. Qué clase de problema, no debe continuar vendiendo hasta que no regrese la electricidad. Le pedimos que lo haga por vales. Casi todos queremos comprar detergente en polvo. Intercambia con su compañera. Ella lo mira y no se decide. Y entonces Maceo busca una solución rápida. Entra a la tienda y sale con un back-up. Un simple back up, lo conecta a la caja registradora y sigue vendiendo. En la cola lo aplaudimos. Aunque no hubiera funcionado lo habríamos aplaudido igual. Así deberían actuar todos los trabajadores de los servicios. Eso es pensar como país. “Tiene bien puesto el Maceo”, dice alguien en la cola.

En camiseta y todo, Maceo es de los jóvenes que Cuba necesita. Y al que se le ocurra criticarlo por la camiseta, deberían sancionarlo por cuadrado. Muchos en la cola me aconsejaron no publicar esto porque podía afectarlo. Yo creí que valía la pena. No sé cómo es. Quizás no sea perfecto, pero lo que hizo habla mucho de quién es: un Maceo de estos tiempos.