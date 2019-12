Festival de Cine hoy y mañana: Mujeres ante la cámara, Padura y Marighella (+ Cartelera)

“La rosita y el chicharrón, la cartelera de hoy y mañana, el pelly a cinco pesos”, así se escuchan por estos días las esquinas del Vedado. La gente va y viene por la calle 23 como si fueran a apagar un fuego. "No da tiempo, hay que correr, me cierran el cine", dice una muchacha que desde las 9 y 30 am une las tandas hasta que acaba el día. Ella desayuna, almuerza y come cine. Es el Festival que ha dado ritmo y movimento a la ciudad y sigue siendo todo un acontecimiento cultural.

Sí, todo parece bonito. Sudamos cine, hablamos de cine, lloramos en el cine. Pero para eso, antes de que se abran las puertas al público, llegan desde muy temprano los héroes anónimos que no se ven en pantalla: proyectistas, acomodadores, sonidistas, y otros, que hacen posible que la película se disfrute con calidad.

La fiesta sigue. Las historias conmueven. Lationamérica viva y real. La Habana se vuelve noticia. Hay propuestas para todos los gustos. Y Cubadebate llega para seguir recomendando lo que no puede dejar de ver. No cierre los ojos.

Descargue el diario 10 del Festival con cartelera aquí.

Martes, 10 de diciembre

Cine Chaplin

El cuento de las comadrejas: (Argentina, España, 2019) por Juan José Campanella.

Proyección: 05:30 pm

Una comedia protagonizada por Graciela Borges y Oscar Martínez, que también cuenta con la actuación de la actriz española Clara lago. Ante la llegada de dos jóvenes que representan una amenaza capaz de ponerlo todo en peligro, una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director, hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión.

Cine La Rampa

Nuestras Madres: (Guatemala, Bélgica, Francia, 2019) por César Díaz.

Proyección: 05:30 pm

Guatemala, 2013. El país está fascinado por el juicio de los oficiales militares que comenzaron la guerra civil. Los testimonios de las víctimas siguen llegando. Ernesto, un joven antropólogo de la Fundación Forense, identifica a las personas que han desaparecido. Un día, a través de la historia de una anciana, Ernesto cree que ha encontrado una pista que le permitirá encontrar a su padre, un guerrillero que desapareció durante la guerra.

Cine Yara

La deuda: (Argentina, España, 2019) por Gustavo Fontán.

Proyección: 05:30 pm

Mónica (45) no realizó los pagos de un cliente de la oficina en la que trabaja. Ese dinero no solo la compromete a ella, sino también a un compañero que descubre la falta. Aunque parece que no es la primera vez, el compañero, a pesar del enojo, opta por el silencio y vuelve a confiar en Mónica. Ella se compromete a reponer la suma a la mañana siguiente. Dispone solo de 14 horas, durante las que la acompañamos por su derrotero. Cuando tiene el monto necesario en su cartera, todavía le queda un encuentro más en el fondo de la noche.

Marighella: (Brasil, 2019) por Wagner Moura.

Proyección: 07:30 pm

La historia sobre el diputado que luchó contra la dictadura brasileña y fue asesinado en 1969. Este filme aborda los últimos cinco años de vida del ex diputado, escritor, político y guerrillero Carlos Marighella, uno de los principales organizadores de la lucha armada contra la dictadura brasileña, desde 1964 hasta su violenta muerte en una emboscada en 1969.

Cine Acapulco

Mientras dure la guerra: (España, Argentina, 2019) por Alejandro Amenábar.

Proyección: 07:30 pm

España, verano de 1936. El escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la rebelión militar que promete traer orden a la convulsa situación del país y de inmediato es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas a los sublevados e inicia una exitosa campaña con la esperanza de hacerse del mando único. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos compañeros hacen que Unamuno se cuestione su postura inicial. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe de Estado de la zona nacional, Unamuno acudirá a él para hacerle una petición de clemencia.

Miércoles, 11 de diciembre

Multicine Infanta

Mujeres… resiliencia, derechos a la vida: (Cuba, 2019) por Lizette Vila e Ingrid León.

Proyección: 03:00 pm

El Proyecto Palomas, Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social y el Centro Félix Varela produce este documental como parte de la de la sección “Mujeres ante la cámara” incorporada este año al Festival.

Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora: (Cuba, 2019) por Náyare Menoyo.

Proyección: 05:00 pm

Este es un documental biográfico dedicado al prestigioso escritor cubano, Premio Nacional de Literatura y Premio Princesa de Asturias de las Letras, de la joven periodista Náyare Menoyo.

Cine Yara

Agosto: (Cuba, Costa Rica, Francia, 2019) por Armando Capó Ramos.

Proyección: 08:00 pm

Cuba, verano de 1994. Con el inicio de las vacaciones, Carlos se sumerge en un despreocupado agosto, deambulando con sus amigos y enamorándose por primera vez. En este caluroso verano, el mundo de Carlos se pondrá patas arriba.

En video, noticiero del Festival de Cine