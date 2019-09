La serie en que no hubo Tigres

Como suele suceder en asuntos de discrepancias, cada cual tiene su versión. La mía: los Tigres no estarán entre los ocho grandes de la pelota cubana; quizás, ni entre los 10 o los 12 primeros conjuntos en la tabla de posiciones de la actual Serie Nacional de Béisbol. Me arriesgo y duele decirlo: la debacle se veía venir, aunque dicen que los milagros existen.

En una ojeada por las redes sociales para tomar el pulso de las opiniones, uno encuentra los más disímiles comentarios. Cada quien, con su verdad, como los dos siguientes: “Durante una década sojuzgaron Leones, fumaron Vegueros, ripiaron Leñadores, devoraron Alazanes y ahuyentaron Piratas”, según uno de los tantos seguidores de la manada.

Otro, un pelotero del equipo, con más de 20 series sobre su espalda, con una cifra superior a los 200 jonrones y un látigo en los anteriores playoff, madero en ristre, expone sus razones:

“Les puedo decir que todos nosotros jugamos con el corazón y que las cosas no salgan bien y la suerte no nos acompañe, no es nuestra culpa (…), lo que si no estamos ni estaremos de acuerdo nunca es que nos falten el respeto. Por favor, respeten la alegría que ese team le ha dado a esta provincia”.