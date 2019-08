Opina el Profesor: El proceso es más difícil de lo que imaginamos

Hace algunos días antes de los resultados en la cita panamericana de Lima, me decidí a escribir unas notas sobre nuestro deporte nacional. Hoy quisiera centrarme en el cuidado que deben tener desde jugadores, entrenadores, dirigentes del deporte, medios de comunicación, con relación al futuro de un equipo, a sus resultados desde primarios hasta los alcanzados a través de tiempo en la alta esfera, sin un estudio profundo de las influencias que determinan el rendimiento, posibilidades de una preparación con apoyo económica, con potencialidades atléticas y motivación adecuada a realidades pedagógicas, que nos puedan posibilitar lograr los objetivos en determinada competencia de una manera sistemática y en ascenso.

Hoy quisiera referirme al deporte de Balonmano masculino. Todos sabemos que es un gran grupo y que tiene perspectivas, ellos se encuentran insertados en varios países donde se juega en más de un caso a un alto nivel, ¿Creemos que con esto es ya suficiente para irrumpir después de muchos años sin figurar en determinado nivel? ¿Creemos que los países contrarios estarían contentos en tener un comensal más en la repartición del pastel donde comen solamente los grandes? Siento decirles que el proceso es más difícil de lo que imaginamos.

El equipo que nos representa en Lima 2019, tiene potencialidades para llegar a estar entre los grandes, es posible que este momento de hoy nos permita entrar donde se ha hablado tanto. o en otro momento con más solidez puedan alcanzar sus propósitos. No debemos de equivocar el análisis de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe con los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos o Campeonato del Mundo o La liga de las Naciones, si es que los países cabeceras llevan a sus principales figuras.

Para ello debemos de llevar a cabo el correspondiente estudio de cada uno de esos niveles.

1.- ¿Cuáles son los equipos del área centroamericana y caribeña, juega entre los primeros del mundo? ¿Cuáles de ellos han participado en una competencia de alto nivel? ¿Cuántos jugadores califican entre los primeros del orbe según su función de juego? ¿Cómo se comporta el marcador en cuanto a goles a favor y en contra? ¿Cuántos partidos ellos juegan al año con los diferentes niveles de rendimiento? o es que atemperar el rendimiento a los diferentes niveles en un proceso a veces largo (cuatro) y otras veces muy largo (ocho o 10 años). Recuerden a nuestros equipos de voleibol, en el masculino fue en ocho años (1968 a Montreal 76) y en el femenino en diez (Campeonato del Mundo Leningrado 1968 al 78), pero lo que no sabe el mundo que esta planificación salió de una estrategia para elevar el rendimiento para ambos sexos, por lo tanto los maestros no se equivocaron, después vino el ascenso paulatino y sistemático que ya mencionábamos.

2.- Que cantidad de jugadores hay crear para hacer estas hazañas en un país en vía de desarrollo, Como también dirigentes cubanos ocupando asientos seguro en la mesa donde se sientan los grandes y deciden que va a pasar. Usted puede tener el mejor equipo del mundo, pero con un silbatazo pueden sacarlo de artista en cualquier escenario, si usted no tiene árbitros en ese nivel, sencillamente estará a merced de lo que decida el que esta de turno, también si no tiene una historia que atraiga a los medios comunicación masiva y al público en general lo considere como parte del espectáculo.

3.- Ya no hablemos de entrenadores, los nuestros son muy buenos, pero todos, de cualquier deporte, no tan solo del caso de referencia están muy lejos de los escenarios donde los avances tecnológicos son parte de ese llamado rendimiento competitivo. En nuestro país los atletas están ahora en diferentes ligas, pero sus entrenadores no saben cuál ha sido el camino recorrido por nuestros muchachos, ¿qué se hace con ellos? En el extranjero usted no puede aplicar la misma carga que en Cuba, allí tiene que jugar cada semana un partido donde se juega la vida; cuando esos jugadores estaban en Cuba la preparación era diferente, entrenar mucho y jugar muy poco, por lo que en el deporte en nuestro país, prima la preparación física sobre los aspectos técnicos -tácticos, pero salta la gran contradicción, «los deportes de los juegos con pelotas son eminentes tácticos», determinado jugador puede tener un gran nivel de saltabilidad, pero si no sabe bloquear, perderás muy rápido.

4.- Por otro lado las estrategias que ellos reciben son disimiles y de primer orden, ya que esos entrenadores están constantemente chocando con equipos de primer nivel, por lo que obligatoriamente aborta una pregunta, ¿los entrenadores nuestros a que campeonato de alto nivel van observar?, a traer información del último Campeonato del Mundo, donde con esa información puede descifrar las tendencias de cada detalle, ellos van si clasifican para ese torneo de alto nivel, pero además van solos, la mayoría por no decir la totalidad son ellos y un asistente, es decir dos, mientras que en la gradas el contrario tienen cinco scauteadores en cada sede donde se juega.

5.- Después de los juegos de Barranquilla el pasado año, comenzaron a llamarles a el equipo nacional de balonmano, el DREAM TEAM., esta frase significa EQUIPO SUEÑO. De inmediato me pregunte, porque le meten tanta presión a ese equipo, que después de tantos años parece que van a renacer. Existe una verdad, si es que no me equivoco, fue el único equipo colectivo cubano que gano la medalla de oro en Barranquilla. Porque no esperar el desarrollo que vendrá en el futuro no muy lejano, ellos están a punto de no pasar entre los cuatro primeros hasta este momento que escribo estas reflexiones, ya que hoy jugaran con los argentinos, porque otorgarle ese favoritismo antes de ganárselo, porque no esperar que termine la competencia, ojalá que sean los campeones, pero alguien se ha puesto a pensar en los contrarios del grupo de Cuba (puede estar puesto con la mano), Chile, Argentina participaron en el recién concluido Campeonato del Mundo, Estados Unidos no presento a muchos jugadores que si participaron en el torneo anterior de los países emergentes.

6.- Decía en la anterior nota, que a veces parece que perdemos, se nos olvidan o no sabemos los principios pedagógicos que rige el deporte de alto rendimiento, creo que manifestaba, esta didáctica es especializada y por lo tanto así hay que tratarla. Ese equipo para los juegos de Barranquilla algunos jugadores fueron directamente para la competencia, quién lo ve y lo oye, dice que no, que ese no es el sistema de preparación cubano, pero parece que es así, resulta que ganaron con esas condiciones, ahora que tiempo estuvieron entrenado como equipo, le dio tiempo a los entrenadores a atemperarse a los jugadores y estos a los entrenadores, como eran sus niveles funcionales, de fuerza de resistencia a la fuerza rápida, los percepción de la distancia, del esfuerzo muscular, del espacio, y otros indicadores pedagógicos, como construyeron la táctica para cada uno de los adversarios, hubo tiempo para eso.

El arte de cargar – descargar – y poner a punto en poco tiempo, hablo hasta de cuatro a seis microciclos de tipo largo, es un proceso que tienen que coincidir con la filosofía de los entrenadores, con el estado motivacional -funcional y motriz de los jugadores.

Gracias por permitirme comentar un poco de entrenamiento deportivo.

Sé que el equipo de Balonmano hará su mayor esfuerzo por alcanzar los propósitos que se trazaron.