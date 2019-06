Sancti Spíritus gana Serie Nacional sub 23: “Ya son Gallos, porque saben responder como Gallos”

La gran noticia que esperaba Sancti Spíritus hace rato inundó la tarde de este viernes: los Gallitos del Sub-23 coronaron un sueño largamente acariciado y ganaron de manera contundente su primer título en los Campeonatos Nacionales de Béisbol en esa categoría.

Resultó una victoria inobjetable y literalmente aplastaron a los Elefantitos de Cienfuegos al barrerlos 3-0 en el play off por el título, con un partido final en el propio patio del Cinco de Septiembre con un marcador holgado de 7-0. De tal suerte completaban como un tren también la tercera victoria sucesiva de la final al mejor estilo de los gallos de pelea, pues ningún partido fue cerrado.

Como no quería casualidades, por aquello de ganar esta vez el juego bueno, Eriel Sánchez envió al box al zurdo Edelso Montesino, quien volvió a lanzar un juegazo durante ocho innings en los que no permitió libertades, ponchó a nueve para alargar a 15 las entradas sin permitir limpias, contado el partido ante Santiago de Cuba.

De tal suerte, el zurdo fue seleccionado el jugador del play off: “Sabía que me tocaba lanzar, me preparé para eso, ya luego de pasar el tercero y cuarto capítulos como que soy otro lanzador y hoy todo me salió bien”, confesó a la Televisión cubana tras consumar el éxito que corona una destacadísima actuación del béisbol espirituano este año al ganar medallas en casi todas las categorías.