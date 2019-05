Liliannys Abad Castañeda, la piloto cubana

Cuando tenía 16 años visitaron su preuniversitario para hacer captaciones: necesitaban formar mujeres pilotos. Así, 15 años atrás, la cubana Liliannys Abad Castañeda se inició en la profesión.

En una entrevista para Prensa Latina Televisión, Liliannys aseguró:

“Nunca pensé ni soñé ser piloto… Como dicen los viejos, todo fue cuestión del destino, del azar y de la vida”.

Para Liliannys comenzar en la aviación con solo 16 años fue un desafío. “Yo estaba estudiando y fueron haciendo las captaciones para formar a las mujeres como pilotos, fue todo un reto”.

Esta joven se siente plenamente desarrollada en la profesión que escogió y no le queda duda de que las mujeres también puedan ser pilotos.

“Cuando los pasajeros ven que es una mujer se siente temerosos porque dicen que si la mujer no puede volar un avión, pero al final del vuelo todos me aplauden y se sienten complacidos…

“En un vuelo nacional de Baracoa-Maisí tuve una experiencia muy bonita, una señora me dijo: ‘¿Pero yo venía con esa niña? Si llego a saberlo no me monto’. Pero al final la pasajera me felicitó”, contó la copiloto de vuelos de mediano alcance de AN-158.

A final de la entrevista, Liliannys dijo: “Si volviera a nacer, y me dieran la posibilidad, fuera piloto nuevamente”.

En video, la historia de una piloto cubana