Ivette Cepeda: Cantar un buen bolero en Colombia (+Video)

–Caballero, vamos a ensayarlo todo de arriba a abajo.

–¿Cuántos temas son?

–Quince temas en total. Es una hora y cuarto de concierto.

–Vamos. Un, dos, tres, y…

Suena el primer acorde. La entrada la da el piano y se le suman la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, los tambores, y su voz. Ivette Cepeda canta un bolero tras otro. Se le ve calmada, aunque los nervios –si se es artista de verdad, con mayúsculas, como lo es ella– siempre existen ante una nueva presentación.

La cantante cubana y su grupo Reflexión son, junto a Haydée Milanés, los invitados de la Isla al Festival de Boleros “Contigo aprendí”, que se realizará del 2 al 3 de mayo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, Colombia.

“Quiero retomar boleros que son muy cubanos. Y quiero también estrenar para el público colombiano un clásico de Amaury Pérez: ´Acuérdate de abril´. Vamos a ligar boleros viejos con nuevos, pero manteniendo todo con el mismo nivel de belleza estética, de pureza, de amor”, dice mientras los músicos se encargan de empastar sonidos.

Ellos la acompañan. Ivette repasa “Qué te pedí”, “Conformidad”, “Tú no sospechas”, “Tal vez”, “Te perdono”, “Tú eres la música”, “Si yo hubiera sabido”, entre otros temas que cantará esta noche en Bogotá en el primer evento de boleros al que asiste fuera de Cuba.

Los músicos leen las partituras, siguen cada compás. Ella no lleva papeles porque el bolero –lo sabe bien– es un pedazo de su vida: “Yo nunca he copiado la letra de un bolero porque está en la sangre, en la memoria. Es herencia de nuestros padres, abuelos, de lo que hemos oído siempre, parte de la genética”.

Por eso su concierto inaugural de este jueves se titula “Legítima herencia”…

“Claro. Mi abuela tocaba piano todo el día, mi padre cantaba. En mi familia era muy común cantar bolero, escuchar a Vicentico Valdés, Marta Valdés”.

Sin embargo, Ivette ha dicho que no se considera bolerista y en los inicios de su carrera no cantaba boleros. ¿Por qué?

“He sentido mucho respeto siempre al artista que defiende este género. Yo pienso que para el bolero hay que tener una gracia que convence a quien lo escucha. En mis inicios estaba dispuesta a hacerlo, pero muchas personas me invitaron a cantar canciones de Sabina, de Serrat, Silvio, Pablo.

“Yo pensaba que el traje del bolero me quedaba grande, pero fíjate que me he incorporado a él porque tal parece que la oleada de otro tipo de música puede hacer olvidarlo. Estoy dispuesta a defenderlo, a ayudar a que este sea un género que se mantenga y que cante al amor. Además, el bolero, cien años después, puede ser tan tradicional como la primera vez o puede ser enriquecido con algunas sonoridades”.