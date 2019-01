60 años en Revolución: Salud para todos (+ Infografías y Línea del tiempo)

Esta es una cronología de amor. Quien en ella solo vea datos y hechos ha de reparar en el desvelo y los sacrificios que han salvado a un pueblo durante seis largas décadas. Será imposible contar esta historia de un tirón y no contraer deudas, tiene demasiados resultados que mostrar.

La obra de la salud pública en Revolución es infinita, como todo proceso tiene matices de luz y claroscuros, contradicciones que hacen más fecundo su perfeccionamiento, porque negar su progreso es de necios.

Desde el primer día de enero de 1959, desalojar de los hogares cubanos la enfermedad humana fue una prioridad para el gobierno revolucionario, que encontró en las nóminas del Estado un presupuesto de solo 22 millones 670 mil 965 pesos para financiar la salud de la población.

“… y en 1965 se elevó a 140 510 000 pesos. Este aumento es casi de siete veces. El per cápita en salud pública en 1958 era de 3,26 pesos y en 1965 alcanzó la cifra de 17,84 pesos.Cuando se habla de per cápita de 3,26 pesos en 1958 se incluye lo que se robaban”, recordó el Comandante en Jefe el 26 de febrero de 1966, durante la clausura del XI Congreso Médico y VII Estomatológico Nacional.

Antes del triunfo de la Revolución existían 6 mil 250 doctores en Cuba, uno por cada 960 habitantes. Más del 63,2 por ciento radicaba en La Habana, donde los hospitales públicos, las clínicas y centros de salud privados eran accesibles solo para quienes pudieran pagar y no para todo el que lo necesitara. A las montañas de la Sierra, apenas llegaba la asistencia médica. En Cuba no había medicina rural.

En los primeros meses de 1959, no pocos médicos —cerca del 20 por ciento de los graduados— emigraron hacia Estados Unidos, fundamentalmente. El problema de la salud del pueblo se agudizaba. Pero una estrategia integral cambiaría las estadísticas y el concepto de la medicina en la nación. Fidel Castro haría “hasta lo imposible” por cumplir con el Apóstol cuando dijo: “En prever está todo el arte de salvar”.

Acercarnos a algunas cifras y acontecimientos, que en fechas redondas del almanaque nacional suelen mencionarse, por lo menos nos darán una idea del crecimiento del sector de la Salud en 60 años de Revolución.

“Y cuando hablamos, por ejemplo, de una nueva especialidad como Medicina General, ¿qué significa esto? Que hasta ahora médico general ha sido aquel que ha estado 6 años y después no desarrolló más estudios sistemáticos, o comenzó una especialidad y no la concluyó y entonces es un médico general. Pues no señor, convertiremos la Medicina General en una especialidad…”