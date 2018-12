Béisbol: Oscar Luis, la “avispa samurái”

Llegó a Holguín para dar ánimo al equipo y ayudarlo tanto ofensiva como defensivamente. La afición en cada esquina pronuncia su nombre y se ha convertido en una grata novedad para el conjunto de los “Sabuesos” holguineros.

Oscar Luis Colás, pelotero santiaguero de tan solo 20 años, ha jugado en las categorías inferiores de la Liga Japonesa y es hoy una Avispa defendiendo a los Cachorros.

¿Qué pensaste cuando Noelvis González te escogió como refuerzo?

“Primeramente, me sorprendió, porque no me lo esperaba. Estábamos en Japón y nos habíamos puesto de acuerdo en que no íbamos a jugar, pero a la hora en que Noelvis conversó conmigo, y me pidió ayudar al equipo, le dije que sí sin ningún problema.”

¿Cómo te acogieron tus compañeros?

“Me acogieron bien, desde que llegué cada uno se acercó a mí y me dijo cual era el trabajo que tenía dentro de la escuadra. Solo me pidieron que jugara pelota y me comportara con disciplina.”

Sabemos que la afición holguinera te admira, ¿qué crees acerca de esto?

“La afición es algo muy importante y mucho más en nuestro país. Este es un público que me gusta mucho, porque siempre está apoyando a su equipo.

La situación actual del conjunto de Holguín…

“El juego es para ganar y perder, en estos momentos el equipo está mejorando su nivel, ya que empezó abajo en la tabla de posiciones, pero vamos a seguir peleando.”

¿Qué preparación realizas para tener un rendimiento aceptable, tanto en el bateo como en el picheo?

“Me guío siempre por el plan de preparación física que me pusieron los japoneses”.

¿Te resulta más complicado lanzar o batear?

“Lanzar, porque hacía un año y dos meses que no pitcheaba.”

¿Qué pretendes en un futuro, continuar ejerciendo la doble función o elegir una de las dos?

“Me gustaría seguir en las dos funciones.”

¿Qué te propones mejorar en tu desempeño?

“La técnica de bateo.”

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Jugar en las Grandes Ligas japonesas.”

En Japón te llamaron “El Ohtani de Cuba”, ¿qué piensas de esto?

“Si ellos me apodaron así es porque vieron algo en mí.”

En video, entrevista a Oscar Luis:

(Tomado de Panoramaganador)