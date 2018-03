“Pura locura”: días oscuros dentro de la Casa Blanca mientras Trump choca y se enfurece

Dentro de la Casa Blanca, los asistentes durante la última semana han descrito un aire de ansiedad y volatilidad, con un comandante en jefe incontrolable en su centro.

Según dicen, son los días más oscuros de al menos medio año y les preocupa cuánto más el presidente Trump y su administración puedan sumirse en la inquietud y el malestar antes de que comiencen a recuperarse. Como dijo un funcionario: “No hemos tocado fondo”.

Trump es ahora un presidente en transición, a veces enojado y cada vez más aislado. Habla en privado que cada vez que mira una pantalla de televisión, los titulares de las noticias por cable anuncian otro escándalo. Expresa frustración porque su yerno Jared Kushner tiene pocos defensores en el aire. Él revive viejas rencillas. Y le confía a sus amigos que no está seguro de en quién confiar.

La más cercana confidente de Trump en el ala oeste , Hope Hicks, la directora de comunicaciones que a menudo actuaba como terapeuta de facto de la Oficina Oval, anunció su renuncia la semana pasada, dejando atrás un equipo que el presidente considera más como personal pagado que como familia sustituta. Tan preocupados están los que rodean a Trump, que algunos de los amigos más antiguos del presidente se han estado instando mutuamente a mantenerse en contacto -el tipo de contactos familiares que a menudo le levantan el ánimo.

En una presidencia poco ortodoxa en la que la emoción, el impulso y el ego a menudo impulsan los acontecimientos, los malhumores de Trump se manifestaron la semana pasada en su zigzagueante posición sobre el control de armas; su chocante guerra comercial que sacudió mercados y fue enfrentada por los líderes republicanos y muchos en su propia administración; y su pelea de insultos con el Fiscal General Jeff Sessions.

Algunos de los consejeros de Trump dicen, sin embargo, que el presidente no es todo oscuridad y condena. Él ha estado satisfecho con la cobertura informativa de su papel en el debate sobre las armas y ha disfrutado momentos alegres que le han dejado los días pasados, como una reciente reunión con el personal para preparar su rutina de comedia para el Gridiron, una cena el sábado por la noche con funcionarios y periodistas de Washington.

Aún así, los amigos de Trump están cada vez más preocupados por su bienestar, temerosos de que la obsesión del presidente con los comentarios y los desprecios percibidos en la TV por cable, le esté pasando factura a este hombre de 71 años. “Pura locura”, se lamentó un aliado exasperado.

El general retirado de cuatro estrellas del ejército Barry McCaffrey dijo que el pueblo estadounidense, y especialmente el Congreso, deberían estar alarmados.

“Creo que el presidente está empezando a tambalearse en su estabilidad emocional y esto no va a terminar bien”, dijo McCaffrey. “El juicio de Trump es fundamentalmente defectuoso, y cuanto más presión ejercen sobre él y más aislado se vuelve, creo, su capacidad para hacer daño va a aumentar”.

Este retrato de Trump en un momento de crisis, poco más de un año después de asumir el cargo, se basa en entrevistas con 22 funcionarios de la Casa Blanca, amigos y asesores del presidente y otros aliados de la administración, la mayoría de los cuales hablaron con la condición del anonimato sobre el estado mental de Trump.

El tumulto se produce cuando se intensificó la investigación del abogado especial Robert S. Mueller III sobre la interferencia electoral rusa de 2016 y la posible obstrucción a la justicia del presidente. Mientras tanto, Jared Kushner, un asesor sénior de la Casa Blanca, fue despojado la semana pasada de su acceso a los principales secretos de la nación en medio del creciente escrutinio público de sus contactos en el extranjero y de su mezcla de negocios y trabajo gubernamental.

Trump ha estado preguntando a personas cercanas a él si creen que Kushner o su compañía han hecho algo malo, según un alto funcionario de la administración. Dos asesores dijeron que el presidente repetidamente les dice a sus asesores que la investigación de Rusia no lo atrapará, incluso si atrapa a otros a su alrededor, y que cree que el pueblo estadounidense finalmente está empezando a concluir que los demócratas, en oposición a su campaña, se confabularon con los Rusos.

Aún así, el desarrollo de los acontecimientos ha provocado un titular negativo tras otro, lo que ha llevado a Trump a perder la calma, especialmente por las tardes y madrugadas, cuando a menudo está más aislado, según los asesores.

Por ejemplo, dijeron sus asesores, Trump se enfureció el miércoles por la cobertura noticiosa esa noche en las televisoras por cable de una foto, obtenida por Axios, mostrando al Fiscal General Sessions cenando con el Vice Procurador General Rod J. Rosenstein, que supervisa la investigación de Rusia, y otro alto fiscal del Departamento de Justicia . La salida fue descrita en las noticias como un acto de solidaridad luego de que Trump atacara a Sessions en un tweet esa mañana.

A la mañana siguiente, Trump todavía estaba colérico por la foto, expresando a amigos y aliados que consideraba esa cena una muestra intencional de deslealtad.

Trump ha estado furioso con Sessions por haberse excusado de la supervisión de la investigación sobre Rusia, y en privado se burla de él como “Mr. Magoo”, un personaje de dibujos animados viejo y torpe. Pero la semana pasada el presidente se indignó porque su fiscal general le había pedido al inspector general del Departamento de Justicia, en lugar de a los fiscales, que investigara los presuntos delitos cometidos por el FBI para obtener órdenes de vigilancia.

El viernes por la mañana, Trump apuntó su ira a otro lado. Alrededor de una hora después de que el canal Fox News transmitiera un segmento sobre el comediante Alec Baldwin diciendo que se había cansado de hacerse pasar por Trump en el programa Saturday Night Live de NBC, Trump habló sobre Baldwin en Twitter, y comenzó deletreando mal su primer nombre. “Fue una agonía para aquellos que se vieron obligados a mirar”, escribió el presidente a las 5:42 a.m.

“La personalidad fundamentalmente distorsionada de Trump -que en su esencia es caótica, volátil y transgresora- cuando se combina con los poderes de la presidencia tiene que terminar mal”, dijo Peter Wehner, un veterano de las tres administraciones republicanas anteriores y académico del Centro de Ètica y Políticas Públicas. “Lo que estamos viendo ahora son los efectos radiactivos de eso,donde están envueltos él, la Casa Blanca, su familia y sus amigos”.

Trump se fue el viernes a su refugio favorito, su privado Mar-a-Lago Club en el sur de Florida, donde cenó en el patio dorado con viejos amigos: el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y su esposa Judith y el presidente del Blackstone Group Stephen A. Schwarzman, entre otros. Trump intentó convencer a sus compañeros de que las tarifas comerciales eran más populares de lo que piensan, de acuerdo con alguien que conocía su conversación.

Poco después de las 8 a.m. del sábado, llegó al Trump International Golf Course para una mañana soleada en los greens de 70 grados farenheit. En lugar de despedir una ráfaga de mensajes enojados como en otras mañanas recientes de fin de semana, el presidente solo tuiteó: “¡Feliz Día Nacional del Himno!” Pero poco después del mediodía, una vez que regresó a Mar-a-Lago desde el campo de golf, Trump tuiteó ¡que los medios dominantes se han “vuelto LOCOS!”

Christopher Ruddy, el director ejecutivo de Newsmax y un amigo de Trump, dijo: “Estoy desconcertado cuando veo estos informes que está en crisis. Cada vez que hablo con él parece más relajado y controlado que nunca. Parece bastante optimista sobre cómo se están formando las cosas “.

Trump está poniendo a prueba la paciencia de su propio personal, algunos de los cuales piensan que no está escuchando sus consejos. El abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, y el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, se han sentido especialmente frustrados, según otros asesores.

La situación también parece ser desagradable para el jefe de personal de la Casa Blanca, John F. Kelly, quien había sido cuestionado por su manejo de las denuncias de abuso doméstico contra el ex secretario de personal Rob Porter, pero que ahora parece tener una posición más firme. Hablando la semana pasada sobre su cambio de ser el secretario de seguridad de la patria al ala oeste, Kelly bromeó: “Dios me castigó”.

El viernes pasado, Kelly intentó explicar de nuevo la línea de tiempo del despido de Porter con un grupo de reporteros, una movida espontánea que molestó y confundió a algunos empleados de la Casa Blanca, que pensaban que finalmente estaban superando la controversia que había consumido gran parte de febrero.

“La moral es la peor que ha habido”, dijo un estratega republicano en contacto frecuente con el personal de la Casa Blanca. “Nadie sabe qué esperar”.

Desde que Trump entró en la política presidencial hace tres años, Hicks ha sido su constante estabilizadora, atendiendo sus estados de ánimo y caprichos, además de manejar su imagen. Dentro de la órbita del presidente, muchos se preguntan si Trump ha absorbido por completo el impacto de la próxima partida de Hicks.

Trump le dijo a un amigo que Hicks era una gran mujer joven, quien, después de tres intensos años, estaba lista para hacer lo que quisiera. Le reconoció a este amigo que la Casa Blanca estaba llena de “hombres duros”, de acuerdo con alguien informado sobre la conversación.

Pero otros confidentes dijeron que el presidente se siente abandonado y solo, no enojado con Hicks, pero frustrado por las circunstancias. Junto con la partida del guardaespaldas de muchos años Keith Schiller, Trump tendrá pocos leales puros que permanezcan.

“Perder a la gente es una gran historia para el presidente”, dijo el inversionista petrolero Dan K. Eberhart, un partidario de Trump y recaudador de fondos del Comité Nacional Republicano. “Parece que está implosionando”. . . Trump tuvo impulso con la reforma fiscal, el discurso del Estado de la Unión. Debería tratar de mantener eso en marcha “.

En el Capitolio, los legisladores se quedaron en diversos estados de consternación por el truco de Trump en su posición sobre las armas. Sugirió públicamente el miércoles pasado que estaba a favor de controles de antecedentes más estrictos y renunciaría al debido proceso para quitar las armas de los enfermos mentales, pero luego envió señales opuestas después de reunirse con los grupos de presión de la Asociación Nacional del Rifle la noche siguiente.

Los asesores de Trump dijeron que su vacilación era en función del caos controlado que al presidente le gusta sembrar. Recientemente, Trump ha estado a favor abrir sus reuniones a los medios: “Es como su propio programa de televisión”, dijo un asesor, donde a menudo mastica ideas extravagantes, juega con la prensa reunida y habla de consenso bipartidista, incluso si nunca conduce a la política real.

Trump no ve las armas a través del prisma tradicional de izquierda vs. derecha, sino más bien como desarrollador de negocios de Manhattan, dijo un alto funcionario del gobierno, y agregó que le dijo al personal que no entiende por qué las personas necesitan rifles de asalto.

La decisión del presidente el jueves pasado, de anunciar nuevas tarifas abruptas sobre el aluminio y el acero -y alegremente pregonar una posible guerra comercial- sorprendió a casi todo su equipo, incluidos algunos de sus principales asesores comerciales.

A principios de la semana, Cohn le estaba diciendo a la gente que iba a continuar deteniendo a Trump sobre los aranceles. Describió las tarifas como “obviamente estúpidas”, en el recuerdo de una persona que le habló.

“Gary le dijo, no puedes hacer esto, no puedes hacer eso”, dijo un alto funcionario de la administración. “Mientras más le digas eso, más va a hacer lo que quiere hacer”.

Los aliados de Trump dicen que en sus aventuras pasadas ha prosperado en entornos caóticos, y que ha replicado esa atmósfera en la Casa Blanca. El representante Peter T. King (republicano por Nueva York) recordó haber visitado a Trump en la Oficina Oval, unas pocas semanas después de asumir su presidencia, para una sesión fotográfica de firma de una cuenta, que estaba programado para durar unos minutos.

“Estuvimos allí más de una hora, y todos los personajes de la Casa Blanca estuvieron allí en algún momento. . . . Era como la estación de Grand Central “, dijo King. “Él tiene una manera de hacer las cosas. Hizo la peor campaña de la historia. Pero en la noche de las elecciones, él era el tipo que sonreía y había ganado “.

(Tomado de The Washington Post, 3 de marzo de 2018 / Traducción de Cubadebate)