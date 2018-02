Festival de Berlín: Historia, curiosidades y mejores filmes

Este fin de semana arrancó el Festival Internacional de Berlín, más conocido como Berlinale, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo y junto a Venecia y Cannes, el más popular de Europa. Reúne a medio millón de visitantes y 20 mil acreditados y es cada vez más reconocido por la cantidad de cine social que exhibe, además de por no tener reparos en llevar todo tipo de propuestas a su competición.

Un poco de historia

En junio de 1951, solo seis años después del final de la Segunda Guerra Mundial y con la ciudad todavía en ruinas, Berlín celebra la primera edición de su festival. Se crea el emblemático Oso de Oro como máximo galardón que será entregado por un jurado integrado únicamente por alemanes y en paralelo un premio del público. Rebeca de Alfred Hitchcock fue la película con la que comenzó todo (pese a que su estreno americano tuvo lugar 10 años atrás) y la mismísima Joan Fontaine se desplazó a la ciudad alemana para presentarla.

Los Osos de Oro de 1951 se entregaron por géneros, divididos en: drama, comedia, musical, documental y thriller o aventuras, dándose así tres premios por categoría (oro, plata y bronce). Además del citado premio del público que fue a parar a la versión animada de La Cenicienta, que también se llevó el Oso de Oro al mejor musical (como homenaje el festival estrenó el live-action de Kenneth Branagh en 2015).

A partir del segundo año, y hasta 1955, los premios los entregaba siempre la audiencia, algo que se tenía que rectificar porque se estaban obviando obras de directores como Akira Kurosawa o Jean Renoir y eso podía desgastar al festival y hacer que perdiese ciertos títulos.

El año clave fue 1956 cundo la FIAPC (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos) le otorgó la Categoría A y se incorporó un jurado internacional para deliberar los premios. El primer Oso de Oro de esta nueva etapa, otorgado a Invitación a la danza de Gene Kelly recibió duras críticas por parte de la prensa, inaugurándose también esa constante relación amor-odio entre programadores, jurados y críticos.

La vigésimo octava edición del festival (1978) vivió un importante cambio, ya que se empezó a celebrar en febrero para así evitar la cercanía con el omnipotente Festival de Cannes. El director del festival alegó que quería dejar el gran mercado en Cannes y ser un festival más dedicado al cine más artístico y vanguardista.

La división de la ciudad durante tantísimos años fue algo que también marcó la programación y la pervivencia de la Berlinale por los constantes conflictos sociales. Sin embargo, tras la caída del muro, se entendió que un evento cultural de tal importancia no podía renegar de ciertas obras por meras cuestiones políticas. Los 90 fue una década clave en el festival: comenzó a haber importante presencia americana y se premiaron trabajos de directores como Ang Lee, Paul Thomas Anderson o Terrence Malick, además de traer al viejo continente películas de Gus Van Sant o Richard Linklater.

Desde 2001 el festival es presidido por Dieter Kosslick. El pasado noviembre recibió una carta firmada por varios directores de cine alemanes (entre ellos Maren Ade) que exigían una remodelación interna. Él, no obstante, ha decidido seguir en el cargo hasta la finalización de su contrato (mayo de 2019). Las polémicas no quedan aquí: este año Kosslick ha contado en un encuentro con la prensa extranjera haber rechazado cinco películas en las que participaron acosadores sexuales confesos.

En honor al primer director del festival, Alfred Bauer, desde 1987 se estrega un Oso de Plata con su nombre que premia películas que “abren nuevos horizontes”. En esta categoría suelen recibir el premio las propuestas más extremas de la competición.

Las diferentes secciones del festival

Lo que en cualquier otro certamen lleva el nombre de sección oficial, aquí se denomina Competition aunque no todas las películas optan al Oso de Oro. En paralelo a las proyecciones fuera de concurso de Competition, hay otra sección no competitiva llamada Special donde se presentan grandes producciones europeas junto a algún título americano. En los últimos años Special Gala ha acogido premieres de películas como 50 sombras de Grey, Z, la ciudad perdida o La gran estafa americana. También hay un apartado llamado Series para producciones televisivas de todo el mundo.

La sección Panorama presenta películas de autor que optan a un premio del público, derivado de las primeras ediciones de la Berlinale. Hay gran presencia de documentales y películas que vienen de otros festivales como Sundace o Toronto. Respecto al cine LGTB, el festival está muy vinculado al colectivo y tiene un premio y jurado especial para las películas de esta temática: el Teddy Bear.

Forum acoge las propuestas más experimentales de toda la programación, es una sección que proyecta las obras de los cineastas más vanguardistas y rompedores. Desde 2006 se ha añadido una subsección Forum Expanded dedicada exclusivamente a las videoinstalaciones, su proyección se realiza en unas salas en las que cualquiera puede entrar y salir a su gusto; a veces se complementan con performances u otras formas de arte.

Además de las ya citadas, hay otras secciones dedicadas a cortometrajes (Berlinale Shorts), a nuevos talentos alemanes (Perspektive Deutches Kino), a un público más juvenil y a primeras películas (Generation) o una retrospectiva temática.

En paralelo al festival tiene lugar el European Film Market, uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo, donde se cierran acuerdos de distribución y producción internacional.

Algunos datos curiosos

Sólo cuatro películas dirigidas por mujeres han ganado el Oso de Oro , la más reciente fue En cuerpo y alma de la directora húngara Idilkó Enyedi el año pasado, nominada al Oscar a mejor película extranjera este año.

, la más reciente fue En cuerpo y alma de la directora húngara Idilkó Enyedi el año pasado, nominada al Oscar a mejor película extranjera este año. En la era pre-digital el festival acogía premieres de películas nominadas al Oscar . Títulos como Chicago, o Pozos de ambición tuvieron allí su presentación.

. Títulos como Chicago, o Pozos de ambición tuvieron allí su presentación. El director chileno Sebastián Lelio se quedó a vivir en la ciudad tras el éxito de su película Gloria en 2013 y abrió un restaurante con el nombre de la cinta.

se quedó a vivir en la ciudad tras el éxito de su película Gloria en 2013 y abrió un restaurante con el nombre de la cinta. En 2011, Nader y Simin una separación recibió tres grandes premios : el Oso de Oro, el Oso de Plata para su reparto femenino y el homónimo a su masculino.

: el Oso de Oro, el Oso de Plata para su reparto femenino y el homónimo a su masculino. Sólo una película de animación se ha alzado con el premio a la mejor película, El viaje de Chihiro en 2002. El premio fue compartido con Bloody Sunday de Paul Greengrass.

se ha alzado con el premio a la mejor película, El viaje de Chihiro en 2002. El premio fue compartido con Bloody Sunday de Paul Greengrass. La competición de 2016 acogió la película más larga a concurso de la historia del festival: A Lullaby to the Sorrowful Mistery tenía un metraje de 485 minutos (poco más de ocho horas). La alfombra roja se celebró a las nueve de la mañana, se hizo una pausa para comer y se entregaron pulseras a los asistentes para que pudiesen entrar y salir todas las veces que quisieran. La cinta fue premiada con el Alfred Bauer.

(poco más de ocho horas). La alfombra roja se celebró a las nueve de la mañana, se hizo una pausa para comer y se entregaron pulseras a los asistentes para que pudiesen entrar y salir todas las veces que quisieran. La cinta fue premiada con el Alfred Bauer. Shia LaBeuf protagonizó en 2014 uno de los momentos más comentados cuando se levantó en medio de la rueda de prensa y se marchó o al aparecer con una bolsa de papel en la cabeza con las letras “I am not famous anymore” (nunca más seré famosa) en la presentación de la versión sin censura de Nymphomaniac Volumen 1.

protagonizó en 2014 uno de los momentos más comentados cuando se levantó en medio de la rueda de prensa y se marchó o al aparecer con una bolsa de papel en la cabeza con las letras “I am not famous anymore” (nunca más seré famosa) en la presentación de la versión sin censura de Nymphomaniac Volumen 1. La sección Forum Expanded de 2018 ha programado una videoinstalación de 36 horas de duración que se proyectará en bloques durante varias jornadas del festival. El proyecto lleva el nombre de 6144 x 1024 de la artista americana Margaret Honda.

de 2018 ha programado una videoinstalación de 36 horas de duración que se proyectará en bloques durante varias jornadas del festival. El proyecto lleva el nombre de 6144 x 1024 de la artista americana Margaret Honda. Ang Lee ha sido el único director en ganar dos veces el Oso de Oro con El banquete de boda en 1993 y Sentido y sensibilidad en 1996.

ha sido el único director en ganar dos veces el Oso de Oro con El banquete de boda en 1993 y Sentido y sensibilidad en 1996. La relación entre el cine español y la Berlinale siempre ha sido muy estrecha: en 1960 Lazarillo de Tormes ganó el máximo galardón; en 1978 Las truchas, Ascensor y Las palabras de Max ganaron el Oso de Oro en triple ex – aequo en un gesto que además se entendió como un apoyo a la transición española; Deprisa, Deprisa ganó en 1981 y La colmena dos años más tarde.

Berlinale 2018 en 10 películas

10. “Con el viento”, de Meritxell Colell Aparicio (Coproducción España, Francia y Argentina).

Drama que cuenta la historia de Mónica, una bailarina asentada en Buenos Aires que tiene que regresar a España antes de que su padre muera. La película es la ópera prima de Meritxell Colell Aparicio, una directora catalana que ha trabajado como montadora y cortometrajista. Verano 1993, otra ópera prima con firma catalana, arrasó en la pasada edición del certamen.

9. “Trinta Lumes”, de Diana Toucedo (España).

Esta película, rodada en gallego, plantea los conflictos entre la vida y la muerte a través de un viaje por pueblos olvidados o casas abandonadas. Este es el primer trabajo de ficción de la directora Diana Toucedo que además de películas experimentales y documentales ha sido montadora de varias películas, entre ellas La noche que no acaba de Isaki Lacuesta.

8. “Songwriter”, de Murray Cummings (Reino Unido).

Documental dedicado a la figura del cantante Ed Sheeran. Lo más interesante de este documental es que al haberlo filmado su primo, que también ha dirigido alguno de sus videoclips, dará una visión más cercana y familiar del personaje en la grabación de su último disco.

7. “Museo”, de Alonso Ruizpalacios (México).

La nueva película del director de Güeros es un drama que cuenta la historia de dos chicos que robaron varias piezas del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México y a los que la policía no daba caza. Hay gran expectación sobre esta película por la sorpresa que fue la ópera prima de su director y por tener a Gael García Bernal a la cabeza del reparto.

6. “Yardie”, de Idris Elba (Reino Unido).

Aunque las críticas de Sundance no son muy esperanzadoras, siempre es interesante el debut de un director detrás de las cámaras. Idris Elba adapta una novela de Victor Headley sobre como un jamaicano entra en una banda de narcotraficantes en el Londres de los 80.

5. “La enfermedad del domingo”, de Ramón Salazar (España).

El español Ramón Salazar regresa a la Berlinale dieciséis años después de que Piedras compitiese por el Oso de Oro. Este drama familiar cuenta la historia del reencuentro entre una madre e hija después de un abandono infantil, Susi Sánchez y Bárbara Lennie encabezan el reparto.

4. “Unsane”, de Steven Soderbergh (Estados Unidos).

En secreto y con un Iphone el director Steven Soderbergh ha rodado su primera película de terror. Claire Foy interpreta a una mujer que ha sido encerrada en una institución psiquiátrica aparentemente por error, allí tendrá que enfrentarse a sus propios temores e intentar entender su percepción de la realidad.

3. “Damsel”, de los hermanos Zellner (Estados Unidos).

Con entusiastas críticas desde Sundance, los hermanos Zellner traen a Europa un western protagonizado por un Robert Pattison que cruza el oeste para encontrarse con su prometida Mia Wasikowska. Las dos últimas películas de David Zellner, uno de los hermanos, fueron recibidas con entusiasmo en el festival de Robert Redford y Kumiko, the Treasure Hunter se pudo ver en la sección Forum de la Berlinale. Con Damsel suben de categoría y optan al Oso de Oro.

2. “Isla de perros”, de Wes Anderson (Coproducción Estados Unidos y Japón).

Wes Anderson, director de culto donde los haya, vuelve a abrir la Berlinale (lo hizo en 2014 con El gran hotel Budapest) con su nueva película Isla de perros. Al igual que Fantástico Señor Fox, se trata de una película de animación elaborada con técnica Stop Motion donde ponen voz Bill Murray, Greta Gerwig, Frances Mcdormand o Scarlett Johansson entre muchos otros.

1. “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, de Gus Van Sant (Estados Unidos).

Después de que El bosque de los sueños fuese abucheada en Cannes, Van Sant regresa al festival alemán, que ha acogido la premiere de varias de sus películas, con Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, una comedia dramática que adapta la novela homónima y autobiográfica de John Callahan que tras sufrir un accidente de coche y quedar paralítico, empezó a dibujar. Joaquin Phoenix y Rooney Mara, la pareja más rara del Hollywood contemporáneo, protagonizan junto a Jonah Hill y Jack Black este proyecto que recibió críticas dispares el pasado Sundance.

