Premier 12: Cuba vence “in extremis” 3-2 a Australia y sigue con vida

Un elevado a los jardines de Yurisbel Gracial, sirvió para que la selección cubana de béisbol dejara tendidos en el terreno de juego a su similar de Australia 3-2 en lo que se convirtió en la batalla más tensa y disputada de todas las acontecidas en el torneo Premier 12.

Como sucedió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en los clásicos mundiales de los años 2009 y 2017, los antillanos se llevaron la victoria después de una larga agonía de más de tres horas, llena de momentos frustrantes y de zozobras, donde más de uno de nosotros invocamos a nuestras deidades e imploramos por el despertar de los maderos cubanos.

Desde el mismo primer episodio, cuando el abridor Vladimir Baños se fue a las duchas después de trece lanzamientos dejando las almohadillas repletas de australianos sin outs, y Lázaro “El caballo” Blanco llegó casi sin calentar para apagar el fuego que amenazaba por extenderse por todo el campo; sabíamos que el desafío nos reservaría grandes emociones.

Hasta el quinto capítulo hubo que esperar para que la tanda cubana lograra su primer imparable de la jornada. Después de cinco ponches y doce hombres retirados en línea por el derecho Josua Goyer, apareció el primero salido de las muñecas de Alfredo Despaigne y las dos primeras anotaciones caribeñas.

Yordanis Samón conectó uno de los tres cohetes que daría en todo el partido para traer la primera a casa y la otra la remolcó Yosvani Alarcón con una rolata al cuadro, ambas acciones frente a los envíos del relevista Peter Moylan (un veterano de 40 años con experiencia en las Ligas Mayores).

En el sexto, un impenetrable Lázaro Blanco, después de cinco entradas herméticas donde recetó seis ponches y apenas toleró un incogible, comenzó a ser predecible para sus rivales y saltó del box al soportar bambinazo del primer bate Timothy Kennelly, cañonazo de Robert Glendinning, y bolear a Mitchel Nilsson.

Freddy Asiel Álvarez en función de apagafuegos-después de lograr el segundo out de la entrada-no pudo evitar una línea de hit a los jardines de Logan Wade, válida para empatar las acciones y elevar las tensiones en las bancas.

Así las cosas, mientras el dúo Gracial-Despaigne fallaba dos veces consecutivas con corredores en posición anotadora y el zurdo Liván Moinelo daba un cero de leyenda en el noveno capítulo con dos hombres en las almohadas sin outs en la pizarra, el desafío llegó a la décima entrada bajo el redoble de tambores.

Otra vez Moinelo, sin dudas el hombre más valioso del partido, se limpió el polvo de su actuación previa, al volver a dar otro cero histórico en el episodio extra con los dos corredores reglamentarios en bases, ponchando a los dos mejores bateadores de la tanda contraria.

Quiso el destino que Yurisbel Gracial, el jugador más valioso de la post-temporada en la Liga Japonesa, quien no ha podido anotarse un imparable en ocho turnos al bate en este torneo y ha tenido un desempeño para el olvido cubriendo la pradera derecha del campo; fuera el elegido para conectar el elevado de sacrificio que le puso el punto final al duelo y mantiene al equipo cubano con esperanzas de pasar a la siguiente Ronda.

Este viernes, a las 5.00 am (hora de Cuba), será el último partido de la fase de grupos contra el favorito Corea del Sur.

ACTUACIÓN DE LOS CUBANOS (Bateo)

Roel Santos de 4-2, 2k

Raúl González de 3-1

Yurisbel Gracial de 4-0, 1k, 1CI

Alfredo Despaigne de 4-1, 1k

Frederich Cepeda de 3-0, 1k, BB, 1C

Alexander Ayala de 3-0, 1k, BB, C

Yordanis Samón de 4-3, 1CI

Erisbel Arruebarruena de 4-0, 2k, C

William Saavedra de 1-0

Yhosvani Alarcón de 4-1, k, 1CI

ACTUACIÓN DE LOS CUBANOS (Picheo)

Vladimir Baños (0EL, 2H, 1BB)

Lázaro Blanco (5.1EL, 3H, 2CL, 1BB)

Freddy Asiel Álvarez (1.2EL, 1H, 1K)

Raidel Martínez (1EL, 1H, 3K, 1BB)

Liván Moinelo (2EL, 3K)

ARE. YOU. SERIOUS. 🤯🤯🤯

Aaron Whitefield sends it to extra innings with this incredible catch at the wall!!!!#AUSp12 #Premier12 pic.twitter.com/zrkviM9MaD

— WBSC ⚾ #Premier12 (@Premier12) November 7, 2019