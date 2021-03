SNB 60: De sanciones y preselecciones

Apenas unos segundos después de ser publicada la pre-nómina del equipo cubano que participará en la III Copa del Caribe en Curazao el venidero mes de abril, y las sanciones a los peloteros implicados en el altercado del último duelo entre Matanzas y Las Tunas, se activó el debate y la trifulca se trasladó a las redes sociales donde los fieles amantes a nuestro deporte nacional-algunos conformes y otros no-expusieron sus argumentos en defensa de sus ideas en una batalla campal donde nunca habrá vencedores ni vencidos.

Esto es parte de nuestra propia idiosincrasia, del béisbol, y de la vida misma, donde jamás existirán opiniones unánimes y donde puntos de convergencia será lo más que podremos lograr aunque expongamos la más limpia de las verdades, algo que sin dudas nos enriquece a todos, siempre que las tesis que se defiendan sean para el bien de este pasatiempo que todos amamos.

Algunos se dejan llevar por sus pasiones provinciales, otros argumentan con una solidez tal que nada tienen que envidiarles a técnicos y especialistas, otros no saben convertir sus ideas en letras, y por supuesto, están aquellos que no poseen el conocimiento necesario y los que se excitan descargando su ira sobre cualquier cosa en busca de protagonismos.

Nuestra misión como periodistas especializados en temas beisboleros es explicar, analizar, desempapelar todos estas aristas lo más posible para ilustrar a los aficionados, siempre partiendo del punto que nadie tiene la verdad absoluta en sus manos.

Preselección cubana a la III Copa del Caribe.

Sobre este tema lo primero que hay que decir es que se ha confeccionado una preselección nacional para un evento regional que poco tiene que ver con las aspiraciones de conseguir el ansiado boleto olímpico, objetivo principal de Cuba para este 2021.

Los directivos han aprovechado esta oportunidad para darles fogueo a ciertas figuras en ascenso y a otras, que aunque ya cuentan con mayor edad y tienen más experiencia en nuestras Series Nacionales, han estado pocas veces vistiendo el uniforme de las cuatro letras o han tenido poco protagonismo cuando han sido seleccionados, además de balancear el conjunto para buscar un buen resultado como desea cualquiera que asista a un evento internacional de cualquier nivel.

Por esas razones, según asegura la Comisión Nacional, no se han convocado en esta oportunidad a figuras de más “carretera” como pudieran ser los casos de Frederich Cepeda, Yordanis Samón, Alexander Ayala, Ersibel Arruebarrena, Yudiel Rodriguez, y otros tantos que estuvieron envueltos en una buena campaña.

Algunos aficionados pensarán que este torneo sería un escenario perfecto para moldear y entrenar un equipo que aspira a conseguir su tickets a los Juegos Olímpicos, pero una competencia donde se jugarán unos pocos partidos a dos meses del torneo principal y donde los equipos participantes no tienen en su mayoría el nivel requerido, no serviría para eso. Por ese motivo, el cuerpo técnico convocará una preselección amplia de unos 60 peloteros una vez terminado esta competencia, donde sí estarán nuestros mejores hombres y todos aquellos que dejaron buenos números en la temporada que termina, con planes de entrenar y topar entre ellos, incluso con algún equipo foráneo.

Claro que faltan ahí algunos nombres de talentos jóvenes que han impactado en la serie como pudieran ser los casos de Loidel Chapellí, Leonel Moa, o los dos Luis González, entre tantos otros. Pero desgraciadamente son sólo 24 peloteros los que asistirán y ya la pre-nomina anda por 36, sin contar que algunos de esos ausentes tendrán una oportunidad de mostrar su talento en el Mundial sub 23, previsto para este mismo año.

Otra de las dudas de la afición se basa en la inclusión del capitalino Andrés Hernández en ese listado, un pelotero que no estuvo presente todo el campeonato por estar recuperándose de una operación, pero para esto les dejo las palabras del profesor Franger Reynaldo, expuesto en las redes sociales:

“Ese caso lo asumo yo. Insistí en que fuera incluido porque tenemos serios problemas en el futuro inmediato con la tercera base. Es el que más se aproxima a Rodolexis Moreno y Yandy Yanes, pero estos ya tienen dos eventos internacionales este año. Tal vez no haga el equipo pero eso ya dependerá de él y estará codeándose con los mejores”

Sanciones disciplinarias a los peloteros involucrados en la trifulca

Muchos aficionados no están de acuerdo con las medidas disciplinarias tomadas por la Comisión Nacional de Béisbol, alegando “mano suave” en comparación con otras sanciones aplicadas en el pasado, razón muy lógica y para nada revanchista, además que eso puede crear un precedente para futuras peleas sobre el terreno de juego, que aunque deslucen el espectáculo tienden a ocurrir con mucha frecuencia en otras ligas y para nada son ajenas a este deporte.

Pero en este caso no podemos olvidar algunos puntos que obligaron a la comisión disciplinaria a “pasarles la mano” a los implicados y tomar una decisión que a mi juicio fue la más inteligente, sobre todo en los momentos que estamos viviendo.

1-Nunca se usó un implemento para atacar a un atleta (bate, casco, etc.)

2-Declaraciones de arrepentimiento de los involucrados a los medios de comunicación

3-La agresión física no pasó de dos atletas

4-Se está jugando una postemporada donde uno de los equipos continúa en competencia por lo que sería el más afectado

5-Hubo saludos entre ambas escuadras al finalizar el partido

6-Los atletas involucrados no eran reincidentes

7-Se ha vivido una temporada atípica donde esos peloteros se han sacrificado en demasía por llevar a feliz término un campeonato plagado de problemas relacionado con la Covid 19. Obligados en varias ocasiones al aislamiento prolongado y a parones largos que atentan contra su capacidad física y psicológica, todo ello para garantizarle el disfrute del mayor espectáculo del país a ese público que tanto ama este deporte mágico que nos corre por las venas.

Vamos a debatir con respeto. Expongamos nuestros puntos de vista con argumentos sólidos sin necedad y mantengamos siempre abiertas las puertas del aprendizaje y del civismo para aumentar nuestra capacidad de análisis y poder hacer del béisbol un lugar cómodo donde habiten nuestras pasiones más puras.

Nos vemos en el estadio.