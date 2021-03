¿Libertad de expresión en Miami? Con la pistola en la sien (+ video)

En los últimos meses, artistas de Cuba han realizado varios videoclips de temática política. “Desbloquéame”, de Raúl Torres, denuncia el bloqueo de EEUU (1). “No te metas”, del humorista Virulo, la injerencia de la Casa Blanca en la Isla (2). Pero ¿han interesado a la prensa internacional, a la española por ejemplo? Cero.

Pero si, desde Miami, lanzan una canción contra el gobierno cubano, entonces sí. Tenemos incontables noticias y una semana entera de entrevistas en diarios, radios y televisiones (3) (4). Es el caso de “Patria y Vida”, cuyo autor, Yotuel Romero, fue invitado a una sesión del Parlamento europeo, por dos diputados de derecha que abogan por destruir el actual Acuerdo de Diálogo y Cooperación Unión Europea-Cuba (5). Romero anunciaba que lo haría –oigan bien, que no es broma- “en nombre de toda Cuba” (6).

Era recibido, además, en el Congreso español (7), y afirmaba que “todo lo que he aprendido de libertad de expresión ha sido en España” (8). Era en la misma semana en que era condenado a seis meses de cárcel el rapero catalán Elgio (9), y seguían las protestas por la entrada en prisión de otro artista, Pablo Hasél (10). Yotuel Romero dio decenas de entrevistas: ¿creen que alguien le preguntó sobre el tema?

“Patria y Vida” es una operación mixta de marketing discográfico y propaganda política: unos artistas cubanos, afincados en Miami, buscan un impulso económico a sus carreras en un año sin conciertos; por su lado, la ultraderecha cubanoamericana los utiliza para seguir presionando a Joe Biden e impedir que se repita la “vía Obama” de diálogo con La Habana (11).

Las peticiones de signo contrario en EEUU, las que le piden levantar las sanciones a Cuba, son muchas más: organizaciones religiosas (12), de la emigración cubana (13), ONG y grupos de solidaridad (14), alcaldías (15), congresistas (16)… Pero ¿hay noticias o entrevistas sobre ello en la prensa corporativa? Prácticamente ninguna.

Leemos titulares que confunden deseo y realidad (17): “’Patria y vida’, la canción que ha puesto contra las cuerdas al gobierno cubano” (18), “La controversial canción que puso a temblar al régimen cubano” (19) (20). El mismo anuncio de Willy Chirino cuando sacó su tema “Nuestro día ya viene llegando”… ¡hace ya 30 años! (21).

Y mucho, mucho victimismo: “La prensa estatal cubana arremete contra la canción que pide cambios en la isla” (22), “El gobierno llama `jinetero´ a Yotuel” Romero (23). Una mentira absoluta, porque el calificativo de “jinetero” pertenece a un meme, muy retuiteado en la Isla, procedente de una cuenta particular, no del gobierno (24). “Si algo le pasa a mi familia, yo responsabilizo al gobierno cubano”, titulaban varios medios, creando una noticia de algo –unas supuestas “represalias”- que no ha ocurrido (25). Los mismos medios que no han publicado una línea sobre la persecución sistemática, en Miami, a artistas de la Isla. El pasado año, la alcaldía de aquella ciudad declaraba personas non grata a dos cantantes de salsa, Paulito FG (26) y Haila María Mompié (27), provocando la cancelación de sus conciertos en EEUU (28). Todo, a iniciativa del presentador y youtuber Alex Otaola (29). Un personaje clave para entender la participación, en el clip “Patria y Vida”, de Gente de Zona y Descemer Bueno. Recordemos.

Hacer un año, Alex Otaola lanzó una campaña de firmas para que EEUU retirara la green card o residencia permanente a los componentes del dúo Gente de Zona que (30), además, fueron vetados por el alcalde de Miami en el concierto de fin de año (31). En octubre, Otaola conseguía entrevistar, para su programa, al mismísimo presidente Donald Trump (32), y le entregaba una “lista roja” de cubanas y cubanos a quienes impedir la entrada al país (33). Entre ellos, los componentes de Gente de Zona y sus familias. ¿El pecado? Haber saludado al presidente Miguel Díaz-Canel durante un concierto en La Habana (34). De la noche a la mañana, el dúo –que tenía doble residencia, en Miami y La Habana- lo perdió todo. Su participación en el tema “Patria y Vida” es, ahora, su “expurgación”. Como sus declaraciones, sin venir a cuento, contra el gobierno cubano: “Cuando uno crece en un régimen como el cubano se acostumbra a vivir con miedo”, acaban de declarar (35). ¿Se entiende lo de “vivir con miedo”, verdad?

El caso de Descemer Bueno, otro de los intérpretes del clip, es casi idéntico. Sus elogios a la cooperación médica de Cuba y su condena al bloqueo de EEUU (36) lo ponían, hace un año, en la diana de Alex Otaola que, en meses, consiguió boicotear sus conciertos en Miami y destruir su carrera (37). Descemer Bueno se resistió, llevó al presentador a los tribunales… (38). Pero perdió la batalla (39). Y llegó la expurgación: sin mediar acontecimiento alguno, comenzó a atacar al gobierno cubano (40) y se puso de rodillas ante Otaola, felicitándole incluso por su entrevista a Donald Trump y su lucha por la “libertad de Cuba” (41). Y ahora llega… “Patria y Vida”.

Otro de los intérpretes, Maykel Osorbo, no parece un converso. Hace unos meses, ¿saben qué pedía a Donald Trump? Escuchen: “Yo soy partidario ahora mismo de una invasión. ¿Van a invadir Cuba? Vengan para acá” (42). Por eso ha declarado, a los mismos medios que silencian su apología del terrorismo más atroz contra su país, que la canción “Patria y Vida” es “un himno de guerra” (43).

“Te voy a decir una cosa, en esta foto (la promocional de “Patria y Vida” con Descemer Bueno, Gente de Zona y Yotuel Romero) está resumido el trabajo que venimos haciendo en este programa desde hace cuatro años”: así mostraba Alex Otaola, en su programa, exultante, el resultado de su persistencia mafiosa.

¿Lo quieren más claro?

(Continuará)

Edición: Itsasne Rivera y Natalia Allende.

(Tomado de Cubainformación)