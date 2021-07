COVID-19 en el mundo: Más de 2 500 contagios se registran durante la Eurocopa de fútbol

Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Europa (ECDC) registraron este sábado más de 2 500 contagios de coronavirus relacionados con la asistencia a los partidos de la Eurocopa de fútbol.

Desde el principio del torneo el 11 de junio pasado, un total de ocho países notificaron 2 535 contagios relacionados con la asistencia de público a los estadios, cifra que pudiera aumentar este domingo, cuando se dispute la final de la competición en Wmbley, Reino Unido.

La relación la encabeza Escocia con 1 991 positivos, seguida de Finlandia (481), Dinamarca (35), Alemania (18), Francia (3), Suecia (2), Croacia y Países Bajos, con uno per cápita, detalló el ECDC al tiempo que anticipó un aumento de contagios a futuro vinculados a la Euro, sobre todo en países donde se llevan a cabo eventos de concentraciones masivas, sin suficientes medidas de mitigación.

En tal sentido, para la final de Wembley entre Inglaterra e Italia, se ha autorizado la asistencia de 1 000 aficionados italianos, en virtud de un acuerdo con las autoridades británicas y con la condición de respetar una cuarentena a su regreso, anunció esta semana la Federación Italiana de Fútbol.

Los simpatizantes que viajen a Londres (procedentes de Roma y de Milán), arribarán poco antes del partido, y no permanecerán en el país más de 12 horas, precisaron las autoridades británicas.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 10, 2021