Inmunizados con Sputnik V podrían requerir otra vacuna después de algún tiempo

El viceministro ruso de Salud, Oleg Gridnev, señaló este martes que los vacunados con Sputnik V contra la covid-19 pueden necesitar una nueva inmunización con otro medicamento después de algún tiempo.

En su intervención ante la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), Gridnev señaló lo positivo de que el país cuente con otras vacunas además de Sputnik V y de aumentar sus producciones, reportó la agencia de noticias TASS.

Dijo que los científicos rusos predicen que pasado un año “tal vez se requiera de una revacunación con un fármaco diferente” que puede ser CoviVac o EpiVacCorona, las otras dos vacunas del país, “pero la investigación aún continúa en esta dirección”, aclaró.

Agregó que la producción industrial de Sputnik V es mucho mayor en la actualidad, por lo que su distribución y entregas en territorio ruso también

son mayores.

El vicetitular ruso de Salud, explicó también a los diputados que, según los estudios, la vacuna monodosis Sputnik Light da buen resultado en el desarrollo de la respuesta inmune en la población joven.

La vacunación contra el coronavirus SARS CoV-2 se efectúa en todas las regiones de Rusia desde enero de este año.

With the recent authorization in Brazil, Sputnik V is now in 67 countries. pic.twitter.com/LcY6W6l5BC

— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 5, 2021