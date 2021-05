Zidane dice adiós al Real Madrid, según prensa deportiva

Zidane se marcha del Real Madrid. Según ha podido saber AS, la decisión es definitiva y ayer a última hora se lo comunicó tanto a los jugadores como a los dirigentes del club. No va a continuar. El técnico había pedido unos días para pensar sobre su futuro después del último encuentro de Liga. Su renuncia a seguir en el Madrid (tenía contrato hasta 2022) era una idea que venía pensando desde hace varias semanas, pero no fue hasta este miércoles cuando lo comunicó de forma definitiva.

El entrenador quiso que los jugadores se enterasen casi a la vez que los dirigentes. Por eso a última hora del día, cuando Florentino y José Ángel Sánchez conocieron la decisión, el entrenador francés se dirigió uno a uno a sus futbolistas por mensaje para comunicarles que abandonaba el banquillo y para agradecerles su compromiso durante todo el tiempo que han estado a sus órdenes.

La decisión no fue una sorpresa para el vestuario, porque Zizou llevaba varias semanas dejando mensajes en las charlas en los que dejaba caer que estaba ante sus últimos partidos al frente del equipo. Lo mismo ocurría en las conferencias de prensa, en la que Zidane esquivaba las preguntas sobre su futuro argumentando que lo único importante era el partido que les tocaba jugar.

En el Madrid también daban por hecho desde hace semanas que Zidane se marcharía al final de temporada. Sin embargo, la prioridad siempre ha sido convencer al francés para que continuase. Por eso, aunque han querido conocer la disponibilidad de diferentes técnicos (entre ellos Allegri y Raúl), siempre han confiado en poder darle a Zizou un proyecto que le renovara la ilusión.

El marsellés, por su parte, se ha mostrado firme en una decisión que lleva meditando desde hace bastante tiempo. Esta ha sido la temporada más dura para él y el hecho de terminar el curso sin levantar ningún título no ha sido relevante a la hora de su idea de marcharse. A Zidane le dolieron mucho las críticas que recibió durante algunos tramos de la temporada, aunque el club siempre le transimitió su confianza y su intención de hacer balance al final de temporada.

La salida de Zidane supone un cambio en la hoja de ruta marcada por el Madrid, puesto que hasta hace unos meses contaban con su continuidad. A pesar de ello, la política de fichajes de cara a la temporada que viene no cambia. Mbappé es la máxima prioridad y la intención es que el nuevo técnico que llegue aproveche el potencial de los jugadores jóvenes, tanto de los que están en plantilla como de los cedidos.

Sustitutos

En el Madrid llevan tiempo analizando quién debe tomar las riendas del equipo. Han contactado con Allegri y también con Raúl, aunque en las últimas horas ha tomado fuerza el nombre de Antonio Conte. El técnico italiano estuvo en la órbita del Madrid en 2018, tras la destitución de Lopetegui, y en las últimas horas se ha conocido que no será entrenador del Inter la próxima temporada. La decisión de Zidane de abandonar el banquillo ya es definitiva, por que lo que ahora el Madrid puede negociar abiertamente con los distintos entrenadores a los que contempla como sustitutos.

(Tomado de AS)