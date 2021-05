Messi gana su octavo Pichichi y sigue haciendo historia

Leo Messi sigue ampliando su leyenda. Pese a que el Barça no pudo hacerse con el título de LaLiga, el delantero argentino, a sus 33 años, no falló en su cita con el gol. El delantero del Barça cerró la temporada en el partido ante el Celta en el Camp Nou pues, con permiso de Koeman, no disputó el último encuentro ante el Eibar en Ipurua. No necesitó de disputar los últimos 90 minutos de la temporada para asegurarse su octavo Pichichi, el quinto de forma consecutiva.

Con sus ocho trofeos de máximo goleador del campeonato, Messi es el jugador con más galardones de la historia. El argentino suma dos más que Telmo Zarra, que hasta hace solo dos cursos era quien ostentaba el récord.

A los 30 goles en los 35 partidos que ha conseguido en la campaña 2020/21 -Benzema y Gerard Moreno consiguieron 23 tantos-, Leo ha sumado 39 asistencias -el que más- y ha completados sus registros siendo quien más remates ha hecho (196), el que más regates ha completado (159), recibiendo 99 faltas.

Para asimilar la trascendencia que tiene Leo Messi, un detalle que pone de relieve su olfato goleador es que desde que es profesional en la temporada 2004-05, Messi ha conseguido marcar un mínimo de 30 goles durante 13 temporadas, todas ellas seguidas desde la campaña 2008-09, cuando Guardiola decidió colocarlo como falso ‘9’.

Dos récords más este mismo curso

Esta misma temporada, Messi superó un récord que ostentaba Pelé, siendo el jugador que más goles ha marcado con un mismo club -el argentino acumula ya un total de 672 como azulgrana, mientras que el brasileño alcanzó los 643 con el Santos-. Paralelamente, Leo se convirtió en el futbolista con más partidos en el Barça -ahora suma ya 778 partidos, superando los 767 que jugó Xavi como azulgrana-.

La temporada 2011-12, la más goleadora

De todas, su temporada más goleadora es la 2011-12, en la que consiguió la friolera de 73 goles (50 en LaLiga, 3 en la Copa del Rey, 3 en la Supercopa de España, 14 en Champions, 1 en la Supercopa de Europa y 2 en el Mundial de Clubs).

