Anuncian torneos clasificatorios de béisbol de las Américas y Mundial con vistas a Tokio

Se espera que el Clasificatorio de Béisbol de las Américas de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) se celebre a principios de junio en Florida, y el Clasificatorio de la Final de Béisbol de la WBSC, del 16 al 20 de junio en Taichung, China.

Los grupos, el formato y el orden de los juegos del Clasificatorio de Béisbol de las Américas de la WBSC permanecerán como se anunció anteriormente, con ocho naciones compitiendo en 16 juegos por un lugar en el evento de béisbol olímpico de Tokio de seis equipos.

“La confirmación de hoy con respecto a estos clasificatorios debería causar una gran anticipación y entusiasmo entre los mundos olímpico y del béisbol”, dijo el presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari.

“Me gustaría expresar el más profundo agradecimiento de la WBSC a nuestros anfitriones en Florida y Taichung, quienes nos brindarán los escenarios necesarios para llevar a cabo estas importantes competencias internacionales de una manera segura y exitosa. Buena suerte a todos los equipos y atletas en el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es hora de jugar a la pelota”.

Clasificatorio de Béisbol de las Américas WBSC - Florida, EE. UU.

Grupo A: USA, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua.

Grupo B: Cuba, Venezuela, Canadá y Colombia.

Una vez que concluye el juego en grupo, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, donde cada uno jugará dos juegos. Los enfrentamientos cara a cara entre estos equipos de la primera ronda se trasladarán a la clasificación de la Súper Ronda.

El equipo con el mejor récord de la Súper Ronda será declarado ganador y se convertirá en el quinto Equipo Nacional en avanzar al torneo de béisbol olímpico de Tokio, uniéndose al No. 1 del mundo Japón, No. 3 Corea, No. 5 México y No. 18 Israel.

Los equipos en segundo y tercer lugar calificarán para el Clasificatorio Final de Béisbol WBSC.

El Clasificatorio Final de Béisbol WBSC, que otorgará la sexta y última plaza para el evento de béisbol olímpico de Tokio, está programado del 16 al 20 de junio en el Estadio de Béisbol Intercontinental de Taichung y el Estadio de Béisbol Douliou en la ciudad de Douliu.

Los equipos participantes son el No. 4 del mundo China Taipei, el No. 6 Australia, el No. 9 Holanda, el No. 22 China y el segundo y tercer lugar del Clasificatorio de Béisbol de las Américas de la WBSC. El formato, grupos y horario del clasificatorio final se darán a conocer en una futura comunicación.

(Con información de la WBSC)